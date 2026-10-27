Επεισοδιακό το φινάλε του ντέρμπι της Τουρκίας, με τους παίκτες των Γαλατάσαραϊ και Φενέρμπαχτσε να πιάνονται στα χέρια στο σφύριγμα της λήξης.

Τρίτο ημίχρονο στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα Γαλατάσαραϊ και Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία! Μετά τη νίκη της Γαλατά με 2-1 εκτυλίχθηκαν εικόνες χάους στον αγωνιστικό χώρο, με αρνητικούς πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές.

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από έναν έντονο τσακωμό ανάμεσα στον Κερέμ Ακτούρκογλου της Φενέρ και τον Ρόλαντ Σάλαϊ της Γαλατά, ο οποίος αποτέλεσε τη σπίθα για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Πολύ γρήγορα οι ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων έγιναν ένα κουβάρι μεταξύ τους, με πολλούς να πιάνονται στα χέρια και να επικρατεί γενικευμένη σύρραξη.

Η ένταση μεταφέρθηκε και στους πάγκους των δυο ομάδων, με τα τεχνικά επιτελεία να μπαίνουν στο... χορό των συγκρούσεων. Σε καθαρά αγωνιστικά επίπεδο πάντως, η Γαλατάσαραϊ ήταν η μεγάλη νικήτρια του αγώνα με 2-1 και ανέβασε τη διαφορά στο +6 από τη Φενέρ.

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