Ο Ντίνος Μαυροπάνος φαίνεται να έχει επανέλθει στη λίστα της Μπεσίκτας, όπως μεταδίδει Μέσο της γειτονικής μας χώρας.

Η Μπεσίκτας φαίνεται να εξετάζει εκ νέου την περίπτωση του Ντίνου Μαυροπάνου, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Türkiye Gazetesi».

Ο 28χρονος Έλληνας σέντερ μπακ είχε απασχολήσει τον τούρκικο σύλλογο και το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο το όνομά του έχει επανέλθει για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου κατόπιν σχετικής εισήγησης του Βιντσέντζο Ιταλιάνο.

Ο τεχνικός των «μαύρων αετών» έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής μέσα στους επόμενους μήνες, σχεδιάζοντας συνολικά 2-3 προσθήκες για να αυξήσει το βάθος στο ρόστερ του τόσο για το πρωτάθλημα όσο και για την Ευρώπη.

Ο Έλληνας διεθνής δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Γουέστ Χαμ έως το καλοκαίρι του 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt.

Παρ' όλα αυτά, το εγχείρημα της Μπεσίκτας παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, καθώς ο αγγλικός σύλλογος δεν εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει μεσούσης της σεζόν. Η στάση των «σφυριών» αναμένεται να καθορίσει την έκβαση των διαπραγματεύσεων, την ώρα που η τουρκική ομάδα αναζητά παράλληλα ενισχύσεις για τη μεσαία γραμμή και τα φτερά της επίθεσής της.