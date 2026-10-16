Ο Ο Χιεόν-γκιου σκόραρε, έβγαλε τη φανέλα του και δέχτηκε κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή του Χόφενχαϊμ-Μπεσίκτας, υποκλινόμενος στη συνέχεια στον ρέφερι.

Η Μπεσίκτας πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη, 3-2, εις βάρος της Χόφενχαϊμ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Ο Χιεόν-γκιου να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές.

Ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός είχε δύο γκολ και μία ασίστ, με την κίνησή του να βγάλει τη φανέλα του στο δεύτερο τέρμα του να του αποφέρει την κίτρινη κάρτα. Κάτι που ο Ασιάτης φορ αποδέχτηκε με τιμιότητα, κάνοντας μια μικρή υπόκλιση στον διαιτητή, που απάντησε αναλόγως!