Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να κάνει χατ τρικ και να μοιράζει μία ασίστ, η Τράμπζονσπορ συνέτριψε με 4-0 τη Γαλατάσαραϊ.

Σε μία απροσδόκητη ταπείνωση υποχρέωσε τη Γαλατάσαραϊ η Τράμπζονσπορ, που διέλυσε με 4-0 τους πρωταθλητές Τουρκίας έχοντας σε μεγάλη βραδιά έναν απίθανο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος σταρ σημείωσε χατ τρικ και μοίρασε μία ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε έναν ανεπανάληπτο θρίαμβο.

Μόλις στο τέταρτο λεπτό, ο θρύλος της Λίβερπουλ άνοιξε το σκορ τελειώνοντας ιδανικά τη φάση σε ταχύτατη αντεπίθεση, ενώ στο 39' σέρβιρε το 2-0 στον Σαβιόλο. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Σαλάχ ξαναχτύπησε σκοράροντας προ κενής εστίας μετά από τρομερό λάθος στην άμυνα της Γαλατά, με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται με ωραίο πλασέ του 34χρονου μεσοεπιθετικού στο 80'.