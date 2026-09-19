Τράμπζονσπορ: Ταπείνωσε τη Γαλατάσαραϊ με σόου Σαλάχ
Σε μία απροσδόκητη ταπείνωση υποχρέωσε τη Γαλατάσαραϊ η Τράμπζονσπορ, που διέλυσε με 4-0 τους πρωταθλητές Τουρκίας έχοντας σε μεγάλη βραδιά έναν απίθανο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος σταρ σημείωσε χατ τρικ και μοίρασε μία ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε έναν ανεπανάληπτο θρίαμβο.
Μόλις στο τέταρτο λεπτό, ο θρύλος της Λίβερπουλ άνοιξε το σκορ τελειώνοντας ιδανικά τη φάση σε ταχύτατη αντεπίθεση, ενώ στο 39' σέρβιρε το 2-0 στον Σαβιόλο. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Σαλάχ ξαναχτύπησε σκοράροντας προ κενής εστίας μετά από τρομερό λάθος στην άμυνα της Γαλατά, με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται με ωραίο πλασέ του 34χρονου μεσοεπιθετικού στο 80'.
👑 Mohamed Salah, hat-trick’in ardından formasını çıkardı!— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 19, 2026
🔴🔵 Trabzonspor, skoru 4-0’a getirdi…#TSvGS #beINSPORTS pic.twitter.com/G8ymSgy9Y8
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