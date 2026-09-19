Τράμπζονσπορ: Ταπείνωσε τη Γαλατάσαραϊ με σόου Σαλάχ

Γιάννης Πολιάς
Τράμπζονσπορ: Ταπείνωσε τη Γαλατάσαραϊ με σόου Σαλάχ

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Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να κάνει χατ τρικ και να μοιράζει μία ασίστ, η Τράμπζονσπορ συνέτριψε με 4-0 τη Γαλατάσαραϊ.

Σε μία απροσδόκητη ταπείνωση υποχρέωσε τη Γαλατάσαραϊ η Τράμπζονσπορ, που διέλυσε με 4-0 τους πρωταθλητές Τουρκίας έχοντας σε μεγάλη βραδιά έναν απίθανο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος σταρ σημείωσε χατ τρικ και μοίρασε μία ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε έναν ανεπανάληπτο θρίαμβο.

Μόλις στο τέταρτο λεπτό, ο θρύλος της Λίβερπουλ άνοιξε το σκορ τελειώνοντας ιδανικά τη φάση σε ταχύτατη αντεπίθεση, ενώ στο 39' σέρβιρε το 2-0 στον Σαβιόλο. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Σαλάχ ξαναχτύπησε σκοράροντας προ κενής εστίας μετά από τρομερό λάθος στην άμυνα της Γαλατά, με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται με ωραίο πλασέ του 34χρονου μεσοεπιθετικού στο 80'.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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