Διαζύγιο για Ικάρντι και Γουάντα Νάρα, απορρίφθηκε το αίτημα για διατροφή 250 χιλιάδων ευρώ

Διαζευγμένοι και με τη βούλα είναι πλέον οι Ικάρντι και Νάρα, με τον Αργεντινό να αποκαλύπτει πως το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της πρώην συντρόφου του για διατροφή 250 χιλιάδων ευρώ μηνιαίως.

Το πιο ταραχώδες ζευγάρι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν είναι πια μαζί. Όπως έγινε γνωστό, το δικαστήριο του Μιλάνου έβαλε επίσημα το διαζύγιο του Μάουρο Ικάρντι με τη Γουάντα Νάρα, με τους δυο τους να ακολουθούν χωριστούς δρόμους στη ζωή.

Παράλληλα, ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής έκανε λόγο για δικαστική νίκη, μιας και το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της πρώην γυναίκας και μάνατζέρ του για διατροφή ύψους 250 χιλιάδων ευρώ μηνιαίως προς το πρόσωπό της.

Ο Ικάρντι ανακοίνωσε τις εξελίξεις μέσα από ανάρτηση στα social media, αποκαλύπτοντας ότι το δικαστήριο του Μιλάνου έλυσε επίσημα τον γάμο του με τη Νάρα κι έβαλε οριστικό τέλος σε ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής τους.

Ο Αργεντινός είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες αίτησης διαζυγίου από το 2024 κι έκτοτε η δικαστική τους διαμάχη απασχολεί τα Μέσα της Αργεντινής. Μέχρι πρότινος, η Γουάντα Νάρα αξίωνε 250 χιλιάδες ευρώ το μήνα σε διατροφή από τον ποδοσφαιριστή της Γαλατάσαραϊ, όμως ο δικαστής απέρριψε το αίτημα επικαλούμενος την επαγγελματική της θέση και την οικονομική της κατάρτιση.

Μια νομική διαμάχη, ωστόσο, για τα ακίνητα παραμένει σε εκκρεμότητα, με το πρώην ζεύγος να προετοιμάζεται για νέους γύρους στις δικαστικές αίθουσες.