Η συγκινητική στιγμή με τον Οσιμέν και μία νεαρή «φίλαθλό» του: Το αυθόρμητο φιλί στο μάγουλο και το χαμόγελο του Νιγηριανού σταρ

Ο φορ της Γαλατασαράι, Βίκτορ Οσιμέν, έκλεψε την παράσταση με μια αυθόρμητη στιγμή μαζί με μία νεαρή φίλαθλό του προσφέροντας συγκινητικές εικόνες στο γήπεδο.

Μία συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε μετά τον αγώνα της Γαλατάσαραϊ με την Κασίμπασα (3-1) με πρωταγωνιστή τον Βίκτορ Οσιμέν, τραβώντας απευθείας τα βλέμματα των φιλάθλων στα μέσα μαζικής δικτύωσης.

Στο σχετικό στιγμιότυπο ο Νιγηριανός επιθετικός βρέθηκε με μία μικρή φαν του στην αγκαλιά του δίνοντας του ένα φιλί στο μάγουλο. Ο 22χρονος αντέδρασε με χαμόγελο και μία θερμή αγκαλιά μετατρέποντας μια απλή συνάντηση σε μια πολύ τρυφερή στιγμή.

Παράλληλα ο φορ της Γαλατάσαραϊ παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση και μέσα στον αγωνιστικό χώρο καθώς τη φετινή σεζόν έχει καταφέρει να βρει δίχτυα έξι φορές σε πέντε ματς μέχρι στιγμής και μόνο στο τελευταίο παιχνίδι δεν κατάφερε να σκοράρει για φέτος.