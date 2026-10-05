«Μην με κατηγορείτε για τη σαπίλα δεκαετιών»: Κυνική απάντηση για το σκάνδαλο διαιτησίας στην Τουρκία
Το τούρκικο ποδόσφαιρο παραμένει όμηρος του διαιτητικού σκανδάλου που ξέσπασε τους τελευταίους μήνες στην όμορη χώρα, όταν έρευνες της Αστυνομίας οδήγησαν στη σύλληψη του αρχιδιαιτητή και επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας, Φερχάτ Γκιουντογκντού, για χειραγώγηση του συστήματος διαιτησίας.
Οι έρευνες των Αρχών ξεσκέπασαν αδικήματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων πλαστογραφία εγγράφων, αλλά και παρεμβάσεις κατά βούληση στις αξιολογήσεις και τους ορισμούς διαιτητών, ώστε να υπάρξουν κατευθύνσεις για τη χειραγώγηση αγώνων.
Καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας δέχεται πυρά από τον Τύπο και τους Τούρκους οπαδούς, με τον πρόεδρο, Ιμπραήμ Χατζηοσμάνογλου, να περνά στην αντεπίθεση. Ο ισχυρός άνδρας του τούρκικου ποδοσφαίρου ξεκαθάρισε πως δεν θα αναλάβει ευθύνες για τη «σαπίλα δεκαετιών» που κυριαρχεί στο ποδόσφαιρο της γειτονικής χώρας και συμπλήρωσε πως διατηρεί απόλυτο σεβασμό προς το έργο της δικαιοσύνης.
«Δεν αφιερώσαμε και δεν θα αφιερώσουμε χρόνο σε εκείνους που πηγαίνουν από τηλεοπτικό κανάλι σε τηλεοπτικό κανάλι, γράφουν εδώ κι εκεί, κάνουν κηρύγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λένε “κάντε αυτό, κάντε εκείνο”, ενώ ταυτόχρονα διεξάγουν επιχειρήσεις χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Μην μας χρεώνετε δεκαετίες κακώς κειμένων.
Κανείς δεν πρέπει να επιχειρήσει να χρεώσει σε εμένα και στο διοικητικό μου συμβούλιο —κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας μου— τη διαφθορά και την ανηθικότητα 15, 20 ή και 30 ετών στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η σιωπή της ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας δεν πρέπει να παρερμηνεύεται, δεν απέφυγα ποτέ τη σύγκρουση όταν έκρινα ότι αυτή ήταν αναγκαία. Σέβομαι τους θεσμούς και την δικαιοσύνη, ενώ θα πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα καθώς προχωρά η έρευνα» τόνισε.
🗣️ TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Hiç kimse 100 küsur yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını, iki yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın. Ben futbol camiasına yeni girmedim. İbrahim Hacıosmanoğlu, bu camiada her zaman gerçekleri, tüm çarpıklıklarıyla ortaya koymuştur.— A Spor (@aspor) October 5, 2026
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