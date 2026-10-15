Πέρκινς για Λέοναρντ: «Ο παίκτης που φοβούνται οι περισσότεροι στην Ανατολή»
Ο Λέοναρντ εδώ και λίγο καιρό έχει επιστρέψει στην πόλη που έβγαλε στους δρόμους το 2019 με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δηλαδή στους Ράπτορς.
Λίγες ώρες πριν οι Καναδοί έκαναν «φύλλο και φτερό» τους Νιου Γιορκ Νικς στην preseason του NBA, επικρατώντας με 148-98, έχοντας ως κορυφαίο τον Λέοναρντ που μέτρησε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα.
Για τον Klaw μίλησε και ο πρώην ΝΒΑer και νυν αναλυτής, Κέντρικ Πέρκινς. «Ο Καουάι Λέοναρντ είναι ο παίκτης που φοβούνται περισσότερο και ο πιο επικίνδυνος παίκτης στην Ανατολή», ξεκαθάρισε ο Big Perk.
Το Τορόντο φέτος έχει υψηλές φιλοδοξίες μετά από πολλά χρόνια και η επιστροφή του Λέοναρντ στον Καναδά τους κάνει να αισιοδοξούν για κάτι σπουδαίο.
"Kawhi Leonard is the most feared and most dangerous player in the Eastern Conference." - Kendrick Perkins (h/t @TheNBABase ) https://t.co/CBf1BoFKmn— NBACentral (@TheDunkCentral) October 15, 2026
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