Ο Κέντρικ Πέρκινς εκθείασε τον Καουάι Λέοναρντ ενόψει της σεζόν που έρχεται και θα φορά τη φανέλα των Ράπτορε

Ο Λέοναρντ εδώ και λίγο καιρό έχει επιστρέψει στην πόλη που έβγαλε στους δρόμους το 2019 με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δηλαδή στους Ράπτορς.

Λίγες ώρες πριν οι Καναδοί έκαναν «φύλλο και φτερό» τους Νιου Γιορκ Νικς στην preseason του NBA, επικρατώντας με 148-98, έχοντας ως κορυφαίο τον Λέοναρντ που μέτρησε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα.

Για τον Klaw μίλησε και ο πρώην ΝΒΑer και νυν αναλυτής, Κέντρικ Πέρκινς. «Ο Καουάι Λέοναρντ είναι ο παίκτης που φοβούνται περισσότερο και ο πιο επικίνδυνος παίκτης στην Ανατολή», ξεκαθάρισε ο Big Perk.

Το Τορόντο φέτος έχει υψηλές φιλοδοξίες μετά από πολλά χρόνια και η επιστροφή του Λέοναρντ στον Καναδά τους κάνει να αισιοδοξούν για κάτι σπουδαίο.