Επενδύσεις €15,89 εκατ. για δύο εμβληματικές αθλητικές εγκαταστάσεις του Πειραιά – Ενεργειακή αναβάθμιση και στατική ενίσχυση του κολυμβητηρίου «Πέτρος Καπαγέρωφ»

Δύο σημαντικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 15,89 εκατ. ευρώ, που αναβαθμίζουν τις αθλητικές υποδομές του Πειραιά και δημιουργούν νέες προοπτικές για τα αθλητικά σωματεία και τους αθλητές της ευρύτερης περιοχής, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης και αυτοψίας του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Πρώτος σταθμός ήταν το ιστορικό κλειστό κολυμβητήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», όπου ο Υπουργός ανακοίνωσε την ενεργειακή αναβάθμιση της εγκατάστασης, προϋπολογισμού €2,5 εκατ., η οποία συμπληρώνει τις παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης, ύψους €790.000. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο παρεμβάσεων ανέρχεται σε €3,29 εκατ.

Το κολυμβητήριο (γνωστό ως Παπαστράτειο), που κατασκευάστηκε το 1970, αποτελεί το μοναδικό κλειστό κολυμβητήριο του Δήμου Πειραιά και μία από τις σημαντικότερες υποδομές για τον υγρό στίβο στον Νότιο Τομέα της Αττικής. Καθημερινά εξυπηρετεί αθλητικά σωματεία, αθλητές και αθλήτριες κολύμβησης και υδατοσφαίρισης, ενώ φιλοξενεί σημαντικές εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις.

Η ενεργειακή αναβάθμιση θα μειώσει το λειτουργικό κόστος και θα βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα της εγκατάστασης. Παράλληλα, η στατική ενίσχυση θα διασφαλίσει τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας της.

Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού, συνολικού κόστους €250.000, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση των αντλιών ανακυκλοφορίας νερού, με επιβεβαιωμένη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30%, η τοποθέτηση νέου ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων LED, καθώς και η προμήθεια νέων βατήρων εκκίνησης και συστήματος χρονομέτρησης.

Ο Γιάννης Βρούτσης, τόνισε: «Κάνουμε πράξη δύο σημαντικές παρεμβάσεις, που αλλάζουν την εικόνα των αθλητικών υποδομών της πόλης και δημιουργούν νέες δυνατότητες για τα σωματεία και τους αθλητές της. Το κλειστό κολυμβητήριο “Πέτρος Καπαγέρωφ”, μια εγκατάσταση με μεγάλη ιστορία και προσφορά στον ελληνικό υγρό στίβο, αξίζει να αποκτήσει σύγχρονες προδιαγραφές και να συνεχίσει να υπηρετεί τις ανάγκες των αθλητών και των σωματείων. Ταυτόχρονα, προχωρά η πλήρης ανακατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου μπάσκετ “Πέτρος Καπαγέρωφ”, μιας εγκατάστασης που παρέμενε κλειστή για περίπου 20 χρόνια και αναμένεται να παραδοθεί έως το καλοκαίρι του 2027.

Με επένδυση περίπου €12,6 εκατ. από την Περιφέρεια Αττικής, ο Πειραιάς θα αποκτήσει ξανά έναν σημαντικό χώρο για την καλαθοσφαίριση και τον αθλητισμό της ευρύτερης περιοχής. Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής μας στον αθλητισμό: από τις εξαγγελίες περνάμε στα έργα, με συγκεκριμένο σχεδιασμό, χρηματοδότηση και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Σήμερα, σε ολόκληρη την Ελλάδα, υλοποιούνται 858 αθλητικά έργα, με προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο αθλητικό εργοτάξιο, με παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις εγκαταστάσεις, ενισχύουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για τη νέα γενιά. Ο στόχος μας ξεκάθαρος: σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές αθλητικές εγκαταστάσεις, που θα ανήκουν στην κοινωνία και θα υπηρετούν τις ανάγκες της για πολλά χρόνια».

Γιάννης Παπαδημητρίου: «Δύο μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τους κατοίκους του Νότιου Τομέα»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά, στο οποίο ανήκουν οι εγκαταστάσεις, Γιάννης Παπαδημητρίου, δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση και την Περιφέρεια Αττικής για τη σημαντική βοήθεια και το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πειραιά. Με την ενεργειακή και στατική αναβάθμιση του κολυμβητηρίου και την ανακατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου μπάσκετ, δύο μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις αναβαθμίζονται και προορίζονται να εξυπηρετήσουν τους κατοίκους, τους αθλητές και τα σωματεία του Νότιου Τομέα της Αττικής. Πρόκειται για έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα, που ενισχύουν τις δυνατότητες άθλησης και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη του αθλητισμού στην περιοχή».

Σταυρούλα Αντωνάκου: «Η Περιφέρεια Αττικής επενδύει σε σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές»

Η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Σταυρούλα Αντωνάκου, υπογράμμισε: «Η ανακατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου “Πέτρος Καπαγέρωφ” είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για τον Πειραιά και την αθλητική του κοινότητα. Πρόκειται για μια εγκατάσταση που παρέμενε κλειστή για πολλά χρόνια και η επαναλειτουργία της θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των αθλητικών σωματείων και των αθλητών της περιοχής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή τη σημασία του έργου και τις παρεμβάσεις που απαιτούνταν, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ταχεία επίλυση των ζητημάτων που προέκυψαν. Η Περιφέρεια Αττικής, προχωρά στην πλήρη ανακατασκευή του γυμναστηρίου, με στόχο να παραδώσει μια σύγχρονη, λειτουργική και ασφαλή εγκατάσταση. Το έργο αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας, του Υπουργείου Αθλητισμού και των αρμόδιων αθλητικών φορέων».

Το εμβληματικό κλειστό γυμναστήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» επιστρέφει στον αθλητισμό

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Αθλητισμού επισκέφθηκε το κλειστό γυμναστήριο καλαθοσφαίρισης «Πέτρος Καπαγέρωφ», το οποίο ανακατασκευάζεται με χρηματοδότηση και υλοποίηση της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά.

Η εγκατάσταση είχε τεθεί εκτός λειτουργίας το 2008, λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας και κινδύνου κατάρρευσης της στέγης. Η προγραμματική σύμβαση, που υπογράφηκε το 2019, προέβλεπε αρχικά χρηματοδότηση €8,5 εκατ. Με διαδοχικές αναθεωρήσεις, ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε €12.519.946,46. Η ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται έως το καλοκαίρι του 2027. Μετά την παράδοσή του, το γυμναστήριο θα μπορεί να φιλοξενεί αγώνες καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, προσφέροντας σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες για τα σωματεία και το αθλούμενο κοινό της ευρύτερης περιοχής.

Η συνδυασμένη αναβάθμιση των δύο εγκαταστάσεων αποτελεί σημαντική παρέμβαση για τον αθλητισμό του Πειραιά και του Νότιου Τομέα, ενισχύοντας τις διαθέσιμες υποδομές και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την καθημερινή άθληση και την αγωνιστική δραστηριότητα.

Στην αυτοψία παρέστησαν επίσης ο Βουλευτής Α΄ Πειραιά, Νίκος Βλαχάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά, Νίκος Γέμελος, ο Ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης ανδρών, Θοδωρής Βλάχος, η αρχηγός της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης και του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π., Βασιλική Πλευρίτου, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά, Τρύφωνας Ζαχαρόπουλος, η Ολυμπιονίκης υδατοσφαίρισης και μέλος της Επιτροπής Διοίκησης του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά, Γεωργία Ελληνάκη, καθώς και εργαζόμενοι του αθλητικού κέντρου και εκπρόσωποι των αθλητικών φορέων της περιοχής.