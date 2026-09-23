Ο Ονάνα πήγε τη θεραπεία με βεντούζες σε άλλο επίπεδο: Γέμισε όλο το σώμα του με ποτήρια και όχι μόνο!

Viral έγινε ο Ονάνα με στιγμιότυπο που μοιράστηκε από θεραπεία με βεντούζες που έκανε... καθώς γέμισε όλο το σώμα του με ποτήρια και όχι μόνο!

Ο Αντρέ Ονάνα αποφάσισε να... γεμίσει το σώμα του με βεντούζες, με τον Καμερουνέζο τερματοφύλακα να μοιράζεται στα social media στιγμιότυπα και να γίνεται viral.

Ο 30χρονος γκολκίπερ της Τράμπζονσπορ ακολούθησε μια ιδιαίτερα έντονη συνεδρία cupping therapy, με δεκάδες ποτήρια να τοποθετούνται σε διαφορετικά σημεία του σώματός του αλλά και κάποιες φωτιές να φαίνονται στο video.

Είναι γνωστό εξάλλου ότι η θεραπεία με βεντούζες χρησιμοποιείται από αρκετούς αθλητές ως μέρος της αποκατάστασης και της μυϊκής φροντίδας, με τον άλλοτε κίπερ της Γιουνάιτεντ να το τερματίζει.

Δείτε το video: