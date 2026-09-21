Σαλάχ: Μετέτρεψε άθελά του σε τουριστικό αξιοθέατο έναν βράχο

Σαλάχ: Μετέτρεψε άθελά του σε τουριστικό αξιοθέατο έναν βράχο

Γιάννης Πολιάς
Σαλάχ: Μετέτρεψε άθελά του σε τουριστικό αξιοθέατο έναν βράχο

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Ένας βράχος στον οποίον κάθισε ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει εξελιχτεί σε τουριστικό αξιοθέατο.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ σόκαρε την ποδοσφαιρική υφήλιο το καλοκαίρι, όταν αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία αλλά όχι σε κάποια από τις μεγάλες ομάδες της Κωνσταντινούπολης, υπογράφοντας πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με την Τράμπζονσπορ.

Και όσο μαγεύει εντός γηπέδου, ο Αιγύπτιος αφήνει το αποτύπωμά του και εκτός αυτού, καθώς δίχως να το έχει σκοπό, μετέτρεψε σε τουριστικό αξιοθέατο έναν ασήμαντο βράχο! Βλέπετε, ο 34χρονος μεσοεπιθετικός φωτογραφήθηκε στο ύψωμα Κιουρτ Ντερέ, με οπαδούς της ομάδας του να εντοπίζουν τον βράχο στον οποίο έκατσε και να σπεύδουν να πράξουν αναλόγως - με μερικούς να φιλούν την πέτρα!

Το διαδίκτυο γέμισε με φωτογραφίες σαν αυτή του Σαλάχ στο σημείο, ενώ την εμφάνισή της έχει κάνει και πινακίδα «ο λόφος του Σαλάχ», την ώρα που δεκάδες άνθρωποι επισκέπτονται το απροσδόκητο, τουριστικό αξιοθέατο που απέκτησε η περιοχή...

@Photo credits: Mohamed Salah/Instagram
     

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