Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, σας μεταδίδει τα πεπραγμένα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη που έχει σπάσει τα κοντέρ στην Τουρκία με την Τσόρουμ.

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη θητεία του στο τουρκικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της νεοφώτιστης Τσόρουμ, όπου σε τρεις συμμετοχές μετράει ήδη ισάριθμα γκολ και μία ασίστ, έχοντας βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό να μετατραπεί η ομάδα σε πρόωρη έκπληξη της λίγκας.

Το heatmap του Κυζιρίδη μετά από τρεις αγωνιστικές

Ο Έλληνας εξτρέμ σκόραρε ξανά για λογαριασμό του κλαμπ, αυτή τη φορά κόντρα στη Σαμσουνσπόρ, όπου η Τσόρουμ επικράτησε με το ευρύ 5-1 στην έδρα της.

Το Gazzetta εκμεταλλεύεται το δυναμικό ξεκίνημά του και συνοψίζει, με τη βοήθεια του Wyscout , τα όσα έχει κάνει ο 26χρονος ποδοσφαιριστής σε αυτές τις τρεις συμμετοχές με τη φανέλα του τουρκικού συλλόγου.

Το ιδιαίτερο στατιστικό με τις τελικές

Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο Κυζιρίδης μετράει τρία γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια με την Τσόρουμ για το τουρκικό πρωτάθλημα αλλά το αξιοσημείωτο είναι η απίστευτη επίδοση του σε σχέση με τις τελικές προσπάθειες. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει συνολικά οκτώ προσπάθειες σε αυτό το διάστημα.

Από αυτές, οι τέσσερις έχουν βρει εστία και το γεγονός ότι οι τρεις έχουν εξελιχθεί σε γκολ, δίνει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το στατιστικό του Έλληνα εξτρέμ. Πρόκειται για έναν παίκτη που μπορεί να εκτελέσει είτε από μακριά, είτε μέσα στην περιοχή ενώ κόντρα στην Γαλατασαράι είχε πετύχει ένα από τα πιο όμορφα τέρματα που έχουν μπει μέχρι στιγμής στη λίγκα.

Όπως και στη Χαρτς, το γκολ είναι ένα από τα ατού του διεθνή μεσοεπιθετικού και το γεγονός ότι βρίσκει χώρους για να εκτελεί, τον βοηθάει ακόμα περισσότερο για να φτιάχνει τα στατιστικά του.

Μόνιμος... πονοκέφαλος για τις αντίπαλες άμυνες

Μαζί με τον έτερο εξτρέμ της ομάδας, τον Ουντέρ (μεταφέρθηκε ως φορ στο τελευταίο ματς), είναι μακράν οι δύο πιο επικίνδυνοι παίκτες της ομάδας όσον αφορά την αντίπαλη άμυνα. Πλαγιοκοπήσεις, κάθετες, σέντρες, ντρίμπλες, τα πάντα. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας εξτρέμ σε τρία ματς έχει εννιά σέντρες προς την περιοχή κατά μ.ο. με ποσοστό επιτυχίας στο 45%.

Παράλληλα πραγματοποιεί πέντε ντρίμπλες ανά παιχνίδι έχοντας εξαιρετικούς αριθμούς, κοντά στο 79%, δείγμα της τρομερής τεχνικής κατάρτισης που έχει. Πατάει πέντε φορές κατά μ.ο. στην αντίπαλη περιοχή ανά ματς ενώ μετράει τρεις πάσες ανά ματς στο αντίπαλο τρίτο και δύο στο σημείο του πέναλτι με ποσοστά επιτυχίας 75% και 68% αντίστοιχα.

Επίσης άξιο αναφοράς είναι ότι μετράει μόλις δύο οφσάιντ σε 264 λεπτά συμμετοχής, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι, δεδομένου ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που ψάχνει την μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, οπότε παίζει στα... όρια.

Τέλος, έχει ενεργό ρόλο και στην κυκλοφορία της μπάλας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε τρία ματς, το ποσοστό επιτυχία στις πάσες είναι άνω του 70% έχοντας κάνει συνολικά 92 μεταβιβάσεις σε αυτό το διάστημα. Κόντρα στη Γαλατά ήταν 76%, κόντρα στην Εγιουσπόρ ήταν 82% και κόντρα στην Σαμσουνσπόρ ήταν 87%. Το ίδιο ισχύει και για τις μεγάλες μπαλιές καθώς έχει συνολικά 7 και το 72% αυτών έχουν βρει συμπαίκτη του.

Οι μαγικοί αριθμοί κόντρα στην Εγιουσπόρ

Στο προηγούμενο παιχνίδι, αυτό κόντρα στην Εγιουσπόρ, που ήταν το πρώτο του μετά την τιμωρία για την αποβολή στη Γαλατασαράι (δύο αγωνιστικές εκτός), ο Κυζιρίδης έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στην Τουρκία και ένα από τα κορυφαία γενικά τα τελευταία χρόνια.

Βαθμολογήθηκε με 9,9 από τις περισσότερες πλατφόρμες καθώς είχε ένα γκολ, μία ασίστ και μία ΑΡΤΙΑ εμφάνιση. Είχε την ασίστ και σε γκολ που δεν μέτρησε για οριακό οφσάιντ, έκανε ότι ήθελε την αντίπαλη άμυνα και γενικότερα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Μοίρασε 44 πάσες από τις οποίες οι 36 ήταν σωστές ενώ μέτρησε και 3/6 σέντρες προς την αντίπαλη περιοχή. Επιχείρησε συνολικά 11 ντρίμπλες, βγάζοντας νοκ-άουτ τους αντιπάλους του σε 9 από αυτές (!) ενώ είχε και τέσσερις ανακτήσεις.

Παράλληλα, πάτησε στην αντίπαλη περιοχή 10 φορές (!) κατά τη διάρκεια των 96 λεπτών που έπαιξε ενώ είχε 3/4 πάσες προς το πέναλτι και 2/2 στο αντίπαλο μισό, αποτελώντας κύρια πηγή για τη νίκη της Τσόρουμ με 3-0 επί της Εγιουσπόρ.

Ήδη στα μπλοκάκια των... μεγάλων

Η επιλογή του να φύγει από τη δευτεραθλήτρια Σκωτίας για χάρη μίας νεοφώτιστης ομάδας στην Τουρκία, γέμισε μερικά ερωτηματικά, ωστόσο φαίνεται ότι επιλογή του Έλληνα εξτρέμ «βγαίνει» και μαζί, ήδη κάποιες από τις μεγάλες ομάδες της χώρας καλοβλέπουν την περίπτωση του.

Όχι ότι δεν τον γνώριζαν και πριν αλλά καταγράφοντας ακόμα καλύτερα τα χαρακτηριστικά και το πόσο κουμπώνει στο τουρκικό πρωτάθλημα, το ενδιαφέρον γίνεται όλο και πιο έντονο. Η Τσόρουμ επένδυσε κάτι παραπάνω από 2 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει, οπότε δεν θα είναι εύκολη στις διαπραγματεύσεις, τόσο γιατί έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κομμάτι του ρόστερ όσο και γιατί θα ζητήσει αρκετά περισσότερα χρήματα για να τον πουλήσει.

Ο ίδιος, πάντως, δείχνει να απολαμβάνει το νέο περιβάλλον, έχει προσαρμοστεί πλήρως και μέσα από τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, περιμένει τη δεύτερη κλήση του στην Εθνική Ελλάδος μετά τον περασμένο Ιούνιο.