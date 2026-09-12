Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης ντύθηκε ξανά σκόρερ στην εντυπωσιακή νίκη της Τσορούμ με 5-1 στην έδρα της Σάμσουνσπορ.

Συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα στην Τουρκία ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης. Ο Έλληνας εξτρέμ πέτυχε το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα στην εντυπωσιακή επικράτηση της Τσορούμ, η οποία διέλυσε με 5-1 την Σάμσουνσπορ στην Σαμψούντα. Στο 69΄συγκεκριμένα ο Κυζιρίδης βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ και πλάσαρε υπέροχα στη γωνία για να διαμορφώσει προσωρινά το 4-1 υπέρ της ομάδας του.