Κυζιρίδης: Βρήκε ξανά δίχτυα στην πεντάρα της Τσορούμ επί της Σάμσουνσπορ
Συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα στην Τουρκία ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης. Ο Έλληνας εξτρέμ πέτυχε το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα στην εντυπωσιακή επικράτηση της Τσορούμ, η οποία διέλυσε με 5-1 την Σάμσουνσπορ στην Σαμψούντα. Στο 69΄συγκεκριμένα ο Κυζιρίδης βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ και πλάσαρε υπέροχα στη γωνία για να διαμορφώσει προσωρινά το 4-1 υπέρ της ομάδας του.
ÇORUM ŞOV!— Trivela Goals (@trivelagoals2) September 12, 2026
GOLLER | Samsunspor 1-5 Çorum FK
⚽️ 69' Kyziridis
⚽️ 71' Ramirez pic.twitter.com/aoOgDhhezc
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