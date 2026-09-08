Κυζιρίδης: Στην καλύτερη εντεκάδα της αγωνιστικής στην Τουρκία
Αν κάποιος δει τα πεπραγμένα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη με την Τσόρουμ κόντρα στην Εγιουσπόρ (3-0), τότε θα πει ότι ήταν... αναμενόμενο να δούμε τον όνομά του στην καλύτερη εντεκάδα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
📌 @OptaCan verilerine göre, #TrendyolSüperLig'de 4. haftanın en iyi oyuncusu ve 11'i...
🤔 Size göre 4. haftanın ilk 11'inde kim yer alıyor? #beINSPORTS pic.twitter.com/LgSdNXj5Xc— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 8, 2026
Ο 26χρονος εξτρέμ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά στους νεοφώτιστους της χώρας καθώς σε μόλις δύο συμμετοχές μετράει ήδη δύο γκολ και μία ασίστ. Στο τελευταίο παιχνίδι, ο διεθνής ποδοσφαιριστής ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με τέρμα, ασίστ και μία συνολικά εντυπωσιακή παρουσία στον αγωνιστικό χώρο.
Το όνομά του Έλληνα μεσοεπιθετικού τοποθετήθηκε στην κορυφαία εντεκάδα, όπου φιγουράρουν ονόματα όπως του Μο Σαλάχ, του Πολ Ονουάτσου, του Λούκας Τορέιρα και του Ορκούν Κοκτσού. Να θυμίσουμε ότι ο Κυζιρίδης έμεινε εκτός για δύο αγωνιστικές λόγω της αποβολής που δέχθηκε στην πρεμιέρα κόντρα στην Γαλατασαράι.
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