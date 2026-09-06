Iδανική επιστροφή στη δράση για τον Κυζιρίδη, ο οποίος μετά την τιμωρία του χρειάστηκε λιγότερο από μισή ώρα για να σκοράρει και να μοιράσει ασίστ κόντρα στην Εγιουπσπόρ.

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά για να κάνει αισθητή την παρουσία του στην επιστροφή του στη δράση με την Τσορούμ, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο απέναντι στην Εγιουπσπόρ.

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός επέστρεψε στην ενδεκάδα έπειτα από απουσία δύο αγωνιστικών, λόγω της τιμωρίας που είχε δεχθεί για την αποβολή του στην πρεμιέρα κόντρα στη Γαλατάσαραϊ. Απέναντι στην Εγιουπσπόρ φρόντισε να δείξει τις προθέσεις του από τα πρώτα λεπτά. Συγκεκριμένα, στο 6', ο Κυζιρίδης πήρε την μπάλα σε πλεονεκτική θέση εντός περιοχής και ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση, πετυχαίνοντας το γκολ με το οποίο η Τσορούμ απέκτησε από νωρίς το προβάδισμα.

Η συνεισφορά του δεν περιορίστηκε στο σκοράρισμα. Στο 27ο λεπτό ανέλαβε ρόλο δημιουργού, σερβίροντας την τελική πάσα στον Μπόρζα, ο οποίος βρήκε δίχτυα και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0.