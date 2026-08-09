Η Τραμπζονσπόρ δημιούργησε ένα καταπληκτικό video για να υποδεχθεί τον Μοχάμεντ Σαλάχ, καλωσορίζοντας τον Αιγύπτιο σταρ ως μέλος της τουρκικής οικογένειας.

Ο παροξυσμός για τον Μοχάμεντ Σαλάχ καλά κρατεί στην Τραμπζονσπόρ! Η ομάδα της Τραπεζούντας δημιούργησε ένα εντυπωσιακό video, στο οποίο φαίνεται να καλωσορίζει τον «Φαραώ» στη νέα του οικογένεια.

Ο επί σειρά ετών αστέρας της Λίβερπουλ μετά την αποθεωτική υποδοχή που γνώρισε σε αεροδρόμιο και γήπεδο, πρωταγωνιστεί σε ένα video, στο οποίο δείχνει τη σύνδεσή του με τους δεσμούς της τουρκικής κουλτούρας και οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, το νέο τεράστιο μεταγραφικό απόκτημα του συλλόγου δοκιμάζει παραδοσιακές τουρκικές γεύσεις μαζί με την «οικογένειά» του, η οποία τον καλωσορίζει με αγάπη και... στοργή, καθώς ήταν όνειρό της να γίνει μέλος της. Ο ίδιος, αφού απολαμβάνει τη φιλοξενία ετοιμάζεται για την προπόνηση.

Δείτε το video: