Ο Μοχάμεντ Σαλάχ γνώρισε την αποθέωση στο γήπεδο της Τραμπζονσπόρ κατά την παρουσίασή του μπροστά στο κοινό της Τραπεζούντας.

Το... αδιαχώρητο για τον Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τραπεζούντα! Ο Αιγύπτιος σταρ είχε μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή από τους οπαδούς της Τραμπζονσπόρ πατώντας το πόδι του στο γήπεδο της νέας του ομάδας.

Ο «Φαραώ» θα είναι κάτοικος Τουρκίας έως το 2028 με ετήσιες αποδοχές που αγγίζουν τα 17 εκατ. ευρώ και παράλληλα θα λαμβάνει το 20% των πωλήσεων από τις φανέλες του.

Ο επί σειρά ετών παίκτης της Λίβερπουλ γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους του συλλόγου της γειτονικής χώρας, οι οποίοι έκαναν τη νύχτα μέρα για την τεράστια μεταγραφή.