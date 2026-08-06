Σαλάχ: Γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της Τραμπζονσπόρ (vid)
Το... αδιαχώρητο για τον Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τραπεζούντα! Ο Αιγύπτιος σταρ είχε μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή από τους οπαδούς της Τραμπζονσπόρ πατώντας το πόδι του στο γήπεδο της νέας του ομάδας.
Ο «Φαραώ» θα είναι κάτοικος Τουρκίας έως το 2028 με ετήσιες αποδοχές που αγγίζουν τα 17 εκατ. ευρώ και παράλληλα θα λαμβάνει το 20% των πωλήσεων από τις φανέλες του.
Ο επί σειρά ετών παίκτης της Λίβερπουλ γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους του συλλόγου της γειτονικής χώρας, οι οποίοι έκαναν τη νύχτα μέρα για την τεράστια μεταγραφή.
Mohamed Salah, evimiz Papara Park’ta 👑🔥 pic.twitter.com/3PY16cgr29— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 6, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.