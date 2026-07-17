Σύμφωνα με Τούρκο ρεπόρτερ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπεσίκτας, με τις δύο πλευρές να είναι ήδη σε επαφές.

Μεταγραφική «βόμβα» φαίνεται πως ετοιμάζει η Μπεσίκτας, που πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση με τον Σαλάχ. Σύμφωνα με τούρκικο δημοσίευμα, ο «Φαραώ» επιθυμεί να υπογράψει στον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης, ωστόσο αξιώνει ετήσιες απολαβές ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ!

Οι δύο πλευρές δεν παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση στο οικονομικό κομμάτι, ενώ οι συζητήσεις συνεχίζονται κι εστιάζουν στη διάρκεια του συμβολαίου του, αλλά και στα μπόνους επίτευξης στόχων.

Παράλληλα, η πλευρά του Σαλάχ έχει ήδη ξεκινήσει να επεξεργάζεται και κάποιους ειδικούς όρους που αφορούν το image του, καθώς κι ένα ποσοστό από τις μελλοντικές πωλήσεις της φανέλας του.

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, η Μπεσίκτας θα εντάξει στο δυναμικό της έναν από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της Premier League. Θυμίζουμε ότι ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ έμεινε ελεύθερος πρόσφατα από τη Λίβερπουλ, ολοκληρώνοντας μια μυθική εννιαετή πορεία στο Λιμάνι με 257 γκολ σε 442 εμφανίσεις.

📢 Insider son bölümünde verdiğimiz 'ÖZEL' haberde Yağız Sabuncuoğlu 'Mohamed Salah ile Beşiktaş arasındaki resmi teması' ilk kez KAFA Sports'ta duyurmuştu.



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