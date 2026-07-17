Σαλάχ: Θέλει να υπογράψει στην Μπεσίκτας, σύμφωνα με τούρκικο δημοσίευμα

Σαλάχ: Θέλει να υπογράψει στην Μπεσίκτας, σύμφωνα με τούρκικο δημοσίευμα

Σαλάχ: Θέλει να υπογράψει στην Μπεσίκτας, σύμφωνα με τούρκικο δημοσίευμα

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Σύμφωνα με Τούρκο ρεπόρτερ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπεσίκτας, με τις δύο πλευρές να είναι ήδη σε επαφές.

Μεταγραφική «βόμβα» φαίνεται πως ετοιμάζει η Μπεσίκτας, που πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση με τον Σαλάχ. Σύμφωνα με τούρκικο δημοσίευμα, ο «Φαραώ» επιθυμεί να υπογράψει στον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης, ωστόσο αξιώνει ετήσιες απολαβές ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ!

Οι δύο πλευρές δεν παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση στο οικονομικό κομμάτι, ενώ οι συζητήσεις συνεχίζονται κι εστιάζουν στη διάρκεια του συμβολαίου του, αλλά και στα μπόνους επίτευξης στόχων.

Παράλληλα, η πλευρά του Σαλάχ έχει ήδη ξεκινήσει να επεξεργάζεται και κάποιους ειδικούς όρους που αφορούν το image του, καθώς κι ένα ποσοστό από τις μελλοντικές πωλήσεις της φανέλας του.

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, η Μπεσίκτας θα εντάξει στο δυναμικό της έναν από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της Premier League. Θυμίζουμε ότι ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ έμεινε ελεύθερος πρόσφατα από τη Λίβερπουλ, ολοκληρώνοντας μια μυθική εννιαετή πορεία στο Λιμάνι με 257 γκολ σε 442 εμφανίσεις.

 


@Photo credits: Associated Press
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPER LEAGUE ΤΟΥΡΚΙΑΣ Τελευταία Νέα