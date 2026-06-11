Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της λίστας! Μετά από εννιά χρόνια παρουσίας στην αγαπημένη του Λίβερπουλ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχωρεί ως ελεύθερος με θρυλικό status από το Μέρσεϊσαϊντ και πιθανότατα από την Premier League. Κατά τη θητεία του στη Λίβερπουλ κατέκτησε δυο πρωταθλήματα, ένα Champions League, ένα FA Cup κι ένα Carabao Cup, ενώ αποχωρεί ως ο τρίτος κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του κλαμπ με 442 γκολ, πίσω μόνο από Ίαν Ρας και Ρότζερ Χαντ.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ωστόσο δεν είναι το μοναδικό μεγάλο όνομα που ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Premier League αυτό το καλοκαίρι. Σε παρόμοια κατάσταση βρίσκεται και ο Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος με τη σειρά του θα φύγει από την αγαπημένη του Μάντσεστερ Σίτι μετά από εννιά χρόνια γεμάτα τίτλους. Στο Μάντσεστερ κατέκτησε έξι πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα, πέντε Carabao κι ένα Champions League, αποτελώντας βασικό γρανάζι στην πιο επιτυχημένη περίοδο της ιστορίας του συλλόγου. Όλα δείχνουν πως ο επόμενος σταθμός της καριέρας του βρίσκεται στην Ισπανία, με τις Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο να δίνουν μάχη για να αποκτήσουν ως ελεύθερο τον Πορτογάλο μέσο.

Μπορεί να άκουσε τα... εξ αμάξης στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως απέδειξε και φέτος πως είχε ακόμα μερικά «χιλιόμετρα» στην καθισιά του στο κορυφαίο επίπεδο. Ο λόγος για τον Κασεμίρο, ο οποίος μετά από τέσσερα χρόνια χαιρετάει την Premier League και τον σύλλογο του Μάντσεστερ. Μπορεί στο «Ολντ Τράφορντ» να μην παρουσίασε ένα πρόσωπο αντίστοιχο με εκείνο της Ρεάλ, όμως είχε και λαμπερές στιγμές κατά την πορεία του στα αγγλικά γήπεδα. Το δικό του μέλλον πάντως εμφανίζεται πιο βέβαιο, μιας και βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Ίντερ Μαϊάμι για να εγκατασταθεί στις ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια.

Αειθαλής, αγέρωχος, υπέροχος στο μάτι! Όσα χρόνια κι αν περάσουν, ο Λούκα Μόντριτς δείχνει να κερδίζει συνεχώς τη μάχη με τον χρόνο. Είναι δεδομένο πως στο τέλος θα χάσει τον πόλεμο, όμως προς το παρόν συνεχίζει να προσφέρει στιγμές μαγείας στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Στο Μουντιάλ του 2026 θα έχει μια τελευταία ευκαιρία να οδηγήσει την Κροατία, ενώ το μέλλον του σε συλλογικό επίπεδο παραμένει ερωτηματικό. Στα τέλη του Ιουνίου μένει ελεύθερος από τη Μίλαν, η οποία πάντως θα προσπαθήσει μέχρι τέλους να ανανεώσει τη συνεργασία τους.

Ο Νταβίντ Αλάμπα τα τελευταία χρόνια είχε χάσει τη θέση του στο βασικό σχήμα της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι σοβαροί τραυματισμοί που τον ταλαιπώρησαν τελικά αποτέλεσαν σημαντική τροχοπέδη στην καριέρα του. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε ελάχιστες εμφανίσεις με τη λευκή φανέλα και μοιραία η Βασίλισσα αποφάσισε να τον αφήσει να φύγει ελεύθερος μετά από πέντε χρόνια συνεργασίας.

Το καλοκαίρι του 2022 υπέγραψε ως ελεύθερος από την Τσέλσι στη Ρεάλ Μαδρίτης και αποτέλεσε μια επιλογή χαμηλού κόστους που σταθεροποιήθηκε με τα χρόνια στην καρδιά της μαδριλένικης άμυνας. Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ αποτέλεσε μια από τις πιο έξυπνες μεταγραφές των Μερένγκες τα τελευταία χρόνια, όμως πλέον βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Το σενάριο της ανανέωσης με τη Βασίλισσα παραμένει ζωντανό, όμως ο χρόνος δεν είναι υπέρ του... Στο τέλος του Ιουνίου ο Γερμανός στόπερ μένει ελεύθερος, με τις σειρήνες από τη Σαουδική Αραβία παράλληλα να βαράνε δυνατά.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα δεν είναι ο μοναδικός που θα αποχαιρετήσει μετά από πολλά χρόνια τη Μάντσεστερ Σίτι στα τέλη του Ιουνίου. Το ελευθέρας άλλωστε για να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα πάρει και ο Τζον Στόουνς, ύστερα από μια δεκαετία στους Citizens. Ο Άγγλος στόπερ αποτέλεσε μια τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του Πεπ Γκουαρδιόλα στο Μάντσεστερ και μαζί κατέκτησαν ένα τσουβάλι από τρόπαια, μεταξύ των οποίων έξι Premier League κι ένα Champions League.

Ελεύθερος... κι ωραίος ο Λέον Γκορέτζκα, ο οποίος θα ψάξει νέα ποδοσφαιρική στέγη μετά από οκτώ χρόνια στη Μπάγερν. Οι Βαυαροί τον είχαν αποκτήσει αντί 40 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σάλκε πίσω στο καλοκαίρι του 2018, με τον Γερμανό χαφ να καθιερώνεται στη μεσαία γραμμή της γερμανικής ομάδας. Στα 31 του ωστόσο μένει ελεύθερος, με τη Μίλαν να έχει επιδείξει προς το παρόν ζεστό ενδιαφέρον.

Ύστερα από δυο χρόνια στην Κρίσταλ Πάλας, ο Νταΐτσι Καμάντα θέτει τίτλους τέλους στην πορεία του με τους Αετούς. Ο Ιάπωνας υπέγραψε πίσω στο 2024 ως ελεύθερος από τη Λάτσιο και αποτέλεσε μέλος της πιο επιτυχημένης ομάδας στην ιστορία του κλαμπ. Μέσα σε αυτή τη διετία άλλωστε κατέκτησε ένα FA Cup κι ένα Conference League στο Λονδίνο, τα δυο μοναδικά τρόπαια δηλαδή που έχει κατακτήσει ποτέ η Κρίσταλ Πάλας.