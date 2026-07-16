Ο Μέισον Γκρίνγουντ έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή.

Στην Τουρκία βρήκε τον επόμενο προορισμό της καριέρας του ο Μέισον Γκρίνγουντ, με τη Φενέρμπαχτσε να δαπανά 39 εκατομμύρια ευρώ και να αποκτά τον Άγγλο επιθετικό από τη Μαρσέιγ. Ο 24χρονος σέντερ φορ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 με τη νέα του ομάδα, οι οπαδοί της οποίας του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή.

Χιλιάδες εξ αυτών έκαναν την εμφάνισή τους στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης προκειμένου να καλωσορίσουν το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Καναρινιών, που προέρχεται από μία διετία με 48 γκολ και 17 ασίστ σε 81 συμμετοχές με τους Μασσαλούς.

Ο Γκρίνγουντ αποτελεί άλλοτε μεγάλη ελπίδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κατ' επέκταση του βρετανικού ποδοσφαίρου, όμως είδε την υπόθεση βιασμού στην οποία είχε εμπλακεί το 2022 έφεραν ουσιαστικά το τέλος της εντός συνόρων καριέρας του.