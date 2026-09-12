Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στη λίστα της Φενέρμπαχτσε, που φέρεται να ψάχνει προπονητή.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί εδώ και μερικές ημέρες παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, που... άλλαξε σελίδα, προσλαμβάνοντας τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Ο Βάσκος τεχνικός αποχώρησε από τους «ερυθρόλευκους» έπειτα από 2,5 χρόνια και έχοντας κατακτήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο, το Conference League του 2024, μαζί με ένα νταμπλ και ένα Σούπερ Καπ.

Φυσικά, η δουλειά του δεν πέρασε απαρατήρητη και φαίνεται πως μια ομάδα που... πλήγωσε σε εκείνη τη μαγική πορεία (σσ στο Conference) εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τον επιλέξει για τη θέση του προπονητή. Ο λόγος για τη Φενέρμπαχτσε, με την τουρκική ομάδα να μη διανύει τις καλύτερες ημέρες της.

Μετά το 1-1 με τη Ρόμα στο Champions League και τις δυο νίκες σε τέσσερα ματς πρωταθλήματος, ο τεχνικός της, Ισμαίλ Καρτάλ υπέβαλε την παραίτησή του, που πάντως δεν έγινε δεκτή από τον πρόεδρο. Ωστόσο, τα ρεπορτάζ από τη χώρα ήδη άρχισαν να γράφουν ονόματα.

Ένα εξ' αυτών είναι και του Μεντιλίμπαρ, που φαίνεται πως βρίσκεται σε μια λίστα μαζί με τους Αντόνιο Κόντε, Βιντσέντσο Μοντέλα, Βολκάν Ντεμιρέλ και άλλους.