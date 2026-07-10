Ασύλληπτο: Η Φενέρ κάνει δικό της τον Γκρίνγουντ με 40 εκατ. ευρώ!

Ασύλληπτο: Η Φενέρ κάνει δικό της τον Γκρίνγουντ με 40 εκατ. ευρώ!

marseille_greenwood

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Μέισον Γκρίνγουντ μετακομίζει στην Κωνσταντινούπολη ως η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Φενέρμπαχτσε.

Ο Μέισον Γκρίνγουντ βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον 24χρονο επιθετικό να γίνεται κάτοικος Κωνσταντινούπολης. Ο Άγγλος εξτρέμ θα συνεχίσει την πορεία του στη Φενέρμπαχτσε ως η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, μιας και το ποσό που συμφωνήθηκε μπορεί να ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος ρεπόρτερ Σερκάν Χαμζάογλου αποκάλυψε ότι τα Καναρίνια έδωσαν τα χέρια με τη Μαρσέιγ για 39,5 εκατ. ευρώ μαζί με μπόνους ακόμα 5 εκατ. σε περίπτωση που η ομάδα καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα την ερχόμενη σεζόν.

Όσον αφορά δε τις απολαβές του παίκτη, ο Γκρίνγουντ θα λαμβάνει σε ετήσια βάση το ποσό των 10 εκατομμυρίων ως μισθό. Ο ίδιος την περασμένη αγωνιστική περίοδο συμπλήρωσε 45 εμφανίσεις με τη φανέλα των Μασσαλών, έχοντας ως απολογισμό 26 γκολ και 11 ασίστ.

Ο Άγγλος εξτρέμ βρισκόταν στη Γαλλία από το καλοκαίρι του 2024, όταν αποχώρησε οριστικά από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPER LEAGUE ΤΟΥΡΚΙΑΣ Τελευταία Νέα