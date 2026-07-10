Ασύλληπτο: Η Φενέρ κάνει δικό της τον Γκρίνγουντ με 40 εκατ. ευρώ!
Ο Μέισον Γκρίνγουντ βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον 24χρονο επιθετικό να γίνεται κάτοικος Κωνσταντινούπολης. Ο Άγγλος εξτρέμ θα συνεχίσει την πορεία του στη Φενέρμπαχτσε ως η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, μιας και το ποσό που συμφωνήθηκε μπορεί να ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.
Συγκεκριμένα, ο Τούρκος ρεπόρτερ Σερκάν Χαμζάογλου αποκάλυψε ότι τα Καναρίνια έδωσαν τα χέρια με τη Μαρσέιγ για 39,5 εκατ. ευρώ μαζί με μπόνους ακόμα 5 εκατ. σε περίπτωση που η ομάδα καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα την ερχόμενη σεζόν.
Όσον αφορά δε τις απολαβές του παίκτη, ο Γκρίνγουντ θα λαμβάνει σε ετήσια βάση το ποσό των 10 εκατομμυρίων ως μισθό. Ο ίδιος την περασμένη αγωνιστική περίοδο συμπλήρωσε 45 εμφανίσεις με τη φανέλα των Μασσαλών, έχοντας ως απολογισμό 26 γκολ και 11 ασίστ.
Ο Άγγλος εξτρέμ βρισκόταν στη Γαλλία από το καλοκαίρι του 2024, όταν αποχώρησε οριστικά από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
🚨 SON DAKİKA | ÖZEL HABER— Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) July 10, 2026
Mason Greenwood resmen Fenerbahçe’de! 🟡🔵
Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu 39.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Anlaşmada 5 milyon euro şampiyonluk bonusu da yer alıyor.
Greenwood’un yıllık maaşı ise 10 milyon euro olacak.
Fenerbahçe…
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