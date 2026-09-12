Ανατροπή σκηνικού είχαμε στην υπόθεση με τον Ισμαΐλ Καρτάλ, καθώς η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την παραμονή του Τούρκου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας.

Μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από την Μπεσίκτας το περασμένο Σαββατοκύριακο και την ισοπαλία με σκορ 1-1 κόντρα στη Ρόμα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο προπονητής του συλλόγου, Ισμαήλ Καρτάλ, ανακοίνωσε την παραίτηση του.

Σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση με τους «λύκους», ο πρόεδρος του συλλόγου, Αζίζ Γιλντιρίμ, είχε ανακοινώσει ότι ο Καρτάλ θα παρέμενε στη θέση του. Ωστόσο, ο Τούρκος τεχνικός δεν ηγήθηκε της ομάδας στη χθεσινή προπόνηση (11/09) και όλα έδειχαν πως θα οδηγούμασταν στο διαζύγιο, με τα μέσα της γειτονικής χώρας μάλιστα να βγάζουν δημοσιεύματα για τον αντικαταστάτη του.

Αργότερα το ίδιο βράδυ όμως, όπως αναφέρει η «Fanatik», ο Γιλντιρίμ, τηλεφώνησε στον Καρτάλ και μετά από μία συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών, ο προπονητής αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση του.

«Ήρθαμε εδώ μαζί και θα φύγουμε μαζί. Από εδώ και στο εξής, κανείς άλλος εκτός από εσάς δεν μπορεί να κουβαλήσει αυτή την ομάδα. Μαζί, θα κάνουμε τη Φενέρμπαχτσε πρωταθλήτρια», φαίνεται πως ήταν τα λόγια του ισχυρού άνδρα των «καναρινιών» προς τον 65χρόνο τεχνικό.

Λίγες ώρες μετά, η Φενέρμπαχτσε εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαίωνε ότι ο Ισμαήλ Καρτάλ παραμένει στη θέση του και θα ηγηθεί της ομάδας στην προπόνηση του Σαββατού (12/09).

«Ο προπονητής μας, κ. Ισμαήλ Καρτάλ, παραμένει στη θέση του. Η ομάδα μας θα συνεχίσει την προετοιμασία της για τον αγώνα με την Γκαζιαντέπ με προπόνηση αύριο στις 11:30 π.μ. υπό την καθοδήγηση του προπονητή μας, Ισμαήλ Καρτάλ. Σας παρουσιάζουμε την ανακοίνωση προς ενημέρωση του κοινού», ανέφερε ο σύλλογος από την Κωνσταντινούπολη.