Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο ο Μέισον Γκρίνγουντ υπογράφει στη Φενέρμπαχτσε τετραετές συμβόλαιο.

Οδεύει προς τη Φενέρμπαχτσε ο Μέισον Γκρίνγουντ! Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, ο 24χρονος Άγγλος εξτρέμ υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης.

Ο Γκρίνγουντ έκανε μια καταπληκτική χρονιά με τη φανέλα της Μαρσέιγ πετυχαίνοντας 26 γκολ και μοιράζοντας 11 ασίστ σε 45 συνολικά συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους Μασσαλούς.

Το ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα αναφέρει πως ο διαφαινόμενος νέος πρόεδρος της Φενέρ, Χακάν Σαφί, ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον παίκτη της Μαρσέιγ, ο οποίος ετοιμάζει -απ' ότι φαίνεται- βαλίτσες για την ασιατική πλευρά της Πόλης, παρόλο που πηγή από την Ιταλία παρουσίαζε ως πιθανότερο προορισμό του τη Ρόμα του Γκασπερίνι.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Χακάν Σαφί, κατέληξε σε τετραετές συμβόλαιο με τον Μέισον Γκρίνγουντ, ο οποίος φοράει τη φανέλα της Μαρσέιγ»!