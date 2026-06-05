Η Ρόμα είναι έτοιμη να προσφέρει 35 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους στη Μαρσέιγ για την αγορά του Μέισον Γκρίνγουντ, σύμφωνα με την Corriere dello Sport.

Η Ρόμα θέλει να κάνει τον Γκρίνγουντ κάτοικο Ιταλίας! Οι πρωτευουσιάνοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν 35 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους στη Μαρσέιγ για την απόκτηση του 24χρονου Άγγλου εξτρέμ.

Η ομάδα του Γκασπερίνι θεωρεί πως η συμμετοχή των Τζιαλορόσι στη League Phase του ερχόμενου Champions League αποτελεί μια ισχυρή πρόκληση για τον παίκτη, για τον οποίο έχει κάνει δελεαστική πρόταση και η Φενέρμπαχτσε. Συγκεκριμένα ο σύλλογος της ασιατικής πλευράς της Πόλης προσφέρει στον Άγγλο 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, περίπου δύο εκατομμύρια περισσότερα από αυτά που εισπράττει στη Μασσαλία.

Σύμφωνα με την Corriere dello Sport οι Ρωμαίοι έχουν τον πρώτο λόγο για τον παίκτη για τον οποίο έχουν στα... σκαριά την πρότασή τους η οποία θα αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Ο Γκρίνγουντ έκανε μια καταπληκτική χρονιά με τη φανέλα της Μαρσέιγ πετυχαίνοντας 26 γκολ και μοιράζοντας 11 ασίστ σε 45 συνολικά συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους Μασσαλούς.