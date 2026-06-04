Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2,5 ετών για την εμπλοκή του σε υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών επέβαλε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στον Σαντετίν Σαράν, με τον -απερχόμενο- πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε να καταδικάζεται για την εμπλοκή του σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού.

Ο Σαράν κατηγορήθηκε ότι διαφήμιζε παράνομες στοιχηματικές εταιρείες μέσω μεταδόσεων ποδοσφαιρικών αγώνων στο δίκτυο S Sport, με τον ίδιο να καταθέτει πως «ασχολούμαστε με τις αθλητικές μεταδόσεις, εντός και εκτός Τουρκίας, δεν εμπλεκόμαστε με προώθηση παράνομου στοιχηματισμού. Μας είναι αδύνατον να παρέμβουμε σε αυτά που αναγράφουν οι διαφημιστικές πινακίδες».

Στον 62χρονο επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 562.000 τουρκικών λιρών, με τα μπλεξίματά του να φέρνουν και τις εκλογές που θα διενεργηθούν στις 6-7 Ιουνίου για τον επόμενο πρόεδρο της Φενέρ. Σημειώνεται πως ίδια ποινή επιβλήθηκε και στον αδερφό του Σαράν, Αλάν Κενάν, ωστόσο η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη, με τους δικηγόρους των αδερφών να αναφέρουν πως θα υπάρξει έφεση.