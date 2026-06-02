Τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι χρησιμοποίησε ως... κράχτη υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε.

Τι κι αν θα κλείσει σύντομα τα 38 του χρόνια; Η μπογιά του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι περνά ακόμα και με το παραπάνω, με τον Πολωνό να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά την Μπαρτσελόνα και να φέρεται να έχει στα χέρια του μία μυθική πρόταση από τη Φενέρμπαχτσε.

Μόνο που η πρόταση αυτή δεν προέρχεται από τη διοίκηση του συλλόγου, αλλά από τον Χακάν Σαφί, ο οποίος θα διεκδικήσει τις επόμενες ημέρες (6-7 Ιουνίου) την προεδρία του κλαμπ μαζί με τον Αζίζ Γιλντιρίμ!

Ο Σαφί χρησιμοποίησε ως... κράχτη τον Λέβα και δεσμεύτηκε πως θα τον χρυσώσει εάν πάρει το χρίσμα, προσφέροντάς του ποσό που θα φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως συν μπόνους. Για την ώρα πάντως, δεν έχουν γίνει πολλά γνωστά αναφορικά με τη θέση του ποδοσφαιριστή για το μέλλον του, με τον πολύπειρο φορ να εξετάζει προσεκτικά το επόμενο βήμα στην καριέρα του.