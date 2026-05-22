«Στα ραντάρ της Μπεσίκτας ο Ποστέκογλου»

Δημοσιεύματα από την Τουρκία κατονομάζουν τον Άγγελο Ποστέκογλου ως ένα από τα φαβορί για να αναλάβει τη θέση του προπονητή στη Μπεσίκτας.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου έχει αναδειχθεί ως ένα από τα φαβορί για να αναλάβει την κενή θέση του προπονητή της Μπεσίκτας, μετά την αποχώρηση του Σεργκέν Γιαλτσίν.

Ο τουρκικός σύλλογος βρίσκεται σε αναζήτηση νέου τεχνικού, μετά από μια απογοητευτική σεζόν στην οποία ο σύλλογος από την Κωνσταντινούπολη τερμάτισε τέταρτος στη βαθμολογία της Super Lig, ενώ αποκλείστηκε στα προκριματικά του Conference League από τη Λωζάνη.

Ο Έλληνας προπονητής είναι εκτός πάγκων από τότε που έφυγε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ τον περασμένο Οκτώβριο, με τη σύντομη θητεία του στην ομάδα της Premier League να διαρκεί μόλις 39 ημέρες.

🚨 FANATİK ÖZEL | @shatisaru



👀 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör adayları netleşmeye başladı.



📌 Ange Postecoglou

📌 Oliver Glasner

📌 Razvan Lucescu

📌 Arda Turan pic.twitter.com/MjwGCSX9du — Fanatik (@fanatikcomtr) May 19, 2026

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως η «Fanatik» και «A Spor» ισχυρίζονται ότι ο Ποστέκογλου βρίσκεται αρκετά ψηλά στη λίστα των πιθανών υποψηφίων για το πάγκο της Μπεσίκτας, με τους Όλιβερ Γκλάσνερ, Ρομπέρτο ​​Μαντσίνι, Αρντά Τουράν και Ραζβάν Λουτσέσκου να ακολουθούν.

🎙️ A Spor Muhabiri @OztasEfecan80: Razvan Lucescu, Postecoglou ve Mancini’nin isimleri, Beşiktaş yönetim kurulu toplantısında gündeme gelen isimler arasında yer aldı. pic.twitter.com/z2O3Xum6qH — A Spor (@aspor) May 19, 2026

Το επόμενο βήμα του 60χρονου τεχνικού στην προπονητική παραμένει αβέβαιο, αν και ο ίδιος πιστεύεται πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Premier League.

Θυμίζουμε πως από τότε που αποχώρησε από τη Φόρεστ, ο Ποστέκογλου παρέμεινε ενεργός στο ποδόσφαιρο, μέσω των καθηκόντων του τεχνικού παρατηρητή της UEFA, ενώ αναμένεται επίσης να εργαστεί ως σχολιαστής για το «ITV» κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.