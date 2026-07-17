Τη μια «βόμβα» μετά την άλλη πυροδοτεί η Μπεσίκτας, η οποία φέρεται να απέσπασε το «ναι» του Μοχάμεντ Σαλάχ κι ετοιμάζεται να τον πάρει στην Τουρκία!

Ούτε ΗΠΑ, ούτε Σαουδική Αραβία! Η Τουρκία φαίνεται πως θα είναι ο επόμενος προορισμός του Μοχάμεντ Σαλάχ και συγκεκριμένα η Κωνσταντινούπολη. Ύστερα από μια μεγαλειώδη καριέρα στη Λίβερπουλ και εννιά χρόνια παρουσίας στο Μέρσεϊσαϊντ, ο Αιγύπτιος ετοιμάζει βαλίτσες για τη γειτονική χώρα για χάρη της Μπεσίκτας!

Προηγούμενα δημοσιεύματα είχαν αποκαλύψει πως οι δυο πλευρές βρίσκονται σε επαφές για την έναρξη της συνεργασίας τουw, με νέα ενημέρωση από τη Γαλλία και το «Foot Mercato» να κάνει πλέον λόγο για προφορική συμφωνία.

Συγκεκριμένα ο 34χρονος εξτρέμ είπε το «ναι» στο χρυσάφι που του προσέφεραν οι Τούρκοι, οι οποίοι έκαναν πρόταση για μονοετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ, κι ακόμη δυο ακόμα εκατομμύρια σε μορφή μπόνους.

Παράλληλα στη συμφωνία τους συμπεριλαμβάνεται και οψιόν ανανέωσης για ακόμα μια σεζόν, όταν ο Σαλάχ θα διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του. Εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα, ο Αιγύπτιος θα αποτελέσει τη δεύτερη «βόμβα» της Μπεσίκτας από την Premier League, η οποία πριν από μερικές ημέρες είχε ανακοινώσει και την απόκτηση του Λεάντρο Τροσάρ από την Άρσεναλ.

Κάπως έτσι οι Τούρκοι ενισχύουν τα «φτερά» με ονόματα φωτιά για τη νέα περίοδο, με την ελπίδα πως θα περάσουν από τα προκριματικά του Europa League και θα συμμετέχουν κανονικά στη League Phase.

Την προηγούμενη σεζόν άλλωστε οι Τούρκοι έμειναν πολύ μακριά από την κορυφή και περιορίστηκαν στην 4η θέση της βαθμολογίας, προλαβαίνοντας τουλάχιστον την ευρωπαϊκή έξοδο. Προπονητής τους είναι ο άλλοτε τεχνικός της Φιορεντίνα, Βιντσέντσο Ιταλιάνο, ενώ πέρα από τους Τροσάρ και - πιθανότατα - Σαλάχ, διαθέτουν ποδοσφαιριστές όπως οι πρώην χαφ της Λέστερ, Γουίλφρεντ Εντίντι, κι ο άλλοτε γκολκίπερ της Μπάγερν, Αλεξάντερ Νίμπελ.