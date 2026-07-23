Μεγάλη νίκη για τη Σεντ Γκάλεν, που επιβλήθηκε 2-1 της Μπενφίκα για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η Μπενφίκα βρέθηκε στην άβολη θέση να μετέχει τέλη Ιουλίου στα προκριματικά του Europa League και μάλιστα το ξεκίνημά της ήταν κάκιστο! Στο ντεμπούτο του Μάρκο Σίλβα, οι Αετοί ηττήθηκαν 2-1 από τη Σεντ Γκάλεν, με αποτέλεσμα να χρειάζονται ανατροπή στη ρεβάνς για να συνεχίσουν στον 3ο προκριματικό γύρο και να μην... υποβιβαστούν στο Conference League.

Ο Μπαλντέ έβαλε μπροστά στο σκορ τους Ελβετούς στο 37', με τον Ράφα Σίλβα να ισοφαρίζει επτά λεπτά αργότερα χάρη σε ασίστ του Βαγγέλη Παυλίδη. Εντούτοις, ο Γκάαλ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 80', αφήνοντας άπραγους τους Πορτογάλους.

Η Μπεσίκτας από την άλλη λύγισε με 1-0 (26' Κιοκτσού) τη Μίντιλαντ που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 15', ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν σαρωτική και διέλυσε με 5-0 εκτός έδρας τη Σέριφ Τιρασπόλ. Τέλος, σημαντικό διπλό πήρε και η Φερεντσβάρος, που επικράτησε 2-1 της Τβέντε επί ολλανδικού εδάφους.