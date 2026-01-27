Ο έγκριτος ρεπόρτερ Μπεν Τζέικομπς αποκάλυψε το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας για τον Κώστα Τσιμίκα. Ποια η στάση του Έλληνα αμυντικού.

Σε σήριαλ τείνει να εξελιχθεί το άμεσο μέλλον του Κώστα Τσιμίκα, με τις εξελίξεις να αλλάζουν από τη μια ημέρα στην άλλη και τον ίδιο να μην -φέρεται να- γνωρίζει σε ποια ομάδα θα αγωνίζεται μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Νωρίτερα σήμερα (27/1) ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο ανέφερε πως δύσκολα θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ, καθώς από τη μια το deal των πρωταθλητών Αγγλίας με την Τότεναμ για τον Άντι Ρόμπερτσον δεν προχωράει, από την άλλη δε, η Ρόμα δεν θέλει να κάνει αλλαγές στο ρόστερ της.

Πλέον έχουμε και νέα δεδομένα, νέο μνηστήρα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Μπεν Τζέικομπς, η Μπεσίκτας έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον 29χρονο αριστερό μπακ. Όπως γράφει ο Άγγλος ρεπότερ, ο τουρκικός σύλλογος έχει προσεγγίσει τον Σερραίο άσο για δανεισμό, όμως ο «Τσίμι» δείχνει αρνητικός στο ενδεχόμενο της γειτονικής μας χώρας.

Συγκεκριμένα, τονίζεται πως ο 29χρονος θέλει να επιστρέψει στη Λίβερπουλ, εάν και εφόσον αποχωρήσει εν τέλει από τους «Τζαλορόσι».