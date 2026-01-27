Ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο δίνει το τελευταίο update, αναφορικά με την περίπτωση του Κώστα Τσιμίκα.

Πλήρης ανατροπή δεδομένων φαίνεται πως προκύπτει αναφορικά με το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα, και τη διαφαινόμενη επιστροφή του στη Λίβερπουλ. Το κώλυμα στο deal μεταξύ των ''Reds'' και της Τότεναμ για τον Άντι Ρόμπερτσον, φαίνεται πως σχετίζεται άμεσα με τον Έλληνα ακραίο μπακ.

Τις προηγούμενες ημέρες, υπήρχαν πολλαπλά δημοσιεύματα, ακόμη και από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, που έκαναν λόγο για σχεδόν τελειωμένη υπόθεση όσον αφορά το comeback του στο «Άνφιλντ». Ωστόσο, ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο ανέτρεψε τα πάντα.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ με ανάρτησή του αναφέρει πως ο 29χρονος πιθανότατα θα παραμείνει ως δανεικός στη Ρόμα, παρότι ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν ήταν ικανοποιημένος από την απόδοσή του.

Ουσιαστικά οι «Τζαλορόσι» αποφάσισαν πως δεν θέλουν να... πειράξουν το υπάρχον ρόστερ στη συγκεκριμένη θέση, κρατώντας τον Τσιμίκα μέχρι το φινάλε της σεζόν και πλέον πρόκειται να κινηθούν μόνο για επιθετικό, τον Γιανίκ Καράσκο