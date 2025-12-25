Σοβαρές εξελίξεις στην υπόθεση του προέδρου της Φενέρμπαχτσε, καθώς δείγμα τρίχας του Σαντετίν Σαράν βρέθηκε θετικό σε κοκαΐνη.

Η υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, παίρνει πλέον πολύ πιο σοβαρές διαστάσεις στην Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν τα Μέσα της γειτονικής μας χώρας, δείγμα τρίχας του προέδρου που ελήφθη στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας για την υπόθεση ναρκωτικών βρέθηκε θετικό σε κοκαΐνη, γεγονός που φέρνει τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου στο επίκεντρο έντονης νομικής πίεσης.

Το πόρισμα του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης και αποτελεί κομβικό στοιχείο της σχετικής έρευνας, η οποία αφορά κατηγορίες για χρήση, διακίνηση και διευκόλυνση κατανάλωσης ναρκωτικών. Αν και τα δείγματα αίματος, ούρων και νυχιών φέρονται να ήταν αρνητικά, το αποτέλεσμα από την ανάλυση τρίχας θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντικό, καθώς δείχνει την έκθεση στις ουσίες σε βάθος χρόνου.

Ο Σαράν, που ανέλαβε την προεδρία της Φενέρ τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ φέρεται να αρνείται κάθε εμπλοκή του στη συγκεκριμένη υπόθεση. Προς το παρόν, ούτε ο ίδιος ούτε ο σύλλογος έχουν τοποθετηθεί επίσημα για τα νέα ευρήματα των Αρχών.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, σε μια περίοδο όπου τα σκάνδαλα δείχνουν να μην έχουν τέλος στην Τουρκία.