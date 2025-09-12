Επίσημη μορφή πήρε ο δανεισμός του Ζότα Σίλβα της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Μπεσίκτας μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, με το deal να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς.

Στην Μπεσίκτας συνεχίζει και επίσημα την καριέρα του ο Ζότα Σίλβα. Ο 26χρονος Πορτογάλος, μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του στην Σπόρτινγκ, αποχώρησε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ με προορισμό τον τουρκικό σύλλογο.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Σίλβα θα αγωνιστεί με τη φανέλα της Μπεσίκτας ως δανεικός μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, με το deal να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. Ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε φτάσει κοντά στην Σπόρτινγκ κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, μία μεταγραφή που τελικά δεν τελεσφόρησε για τον πορτογαλικό σύλλογο.

Ο Ζότα είχε αποκτηθεί από τη Νότιγχαμ μόλις το περασμένο καλοκαίρι ερχόμενος από την Βιτόρια Γκιμαράες αντί 7 εκατ. ευρώ καταγράφοντας 38 εμφανίσεις με τη φανέλα της ομάδας. Φέτος, αγωνίστηκε στην πρεμιέρα της Premier League απέναντι στην Μπρέντφορντ, προτού τελικά αποχωρήσει με προορισμό την Μπεσίκτας.