Μπεσίκτας: Επίσημος ο δανεισμός του Ζότα Σίλβα από την Νότιγχαμ Φόρεστ
Στην Μπεσίκτας συνεχίζει και επίσημα την καριέρα του ο Ζότα Σίλβα. Ο 26χρονος Πορτογάλος, μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του στην Σπόρτινγκ, αποχώρησε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ με προορισμό τον τουρκικό σύλλογο.
Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Σίλβα θα αγωνιστεί με τη φανέλα της Μπεσίκτας ως δανεικός μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, με το deal να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. Ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε φτάσει κοντά στην Σπόρτινγκ κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, μία μεταγραφή που τελικά δεν τελεσφόρησε για τον πορτογαλικό σύλλογο.
Ο Ζότα είχε αποκτηθεί από τη Νότιγχαμ μόλις το περασμένο καλοκαίρι ερχόμενος από την Βιτόρια Γκιμαράες αντί 7 εκατ. ευρώ καταγράφοντας 38 εμφανίσεις με τη φανέλα της ομάδας. Φέτος, αγωνίστηκε στην πρεμιέρα της Premier League απέναντι στην Μπρέντφορντ, προτού τελικά αποχωρήσει με προορισμό την Μπεσίκτας.
Resmi Açıklama | Jota Silva— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 12, 2025
🔗 https://t.co/Fvfay3SowF pic.twitter.com/2KtcReugvI
