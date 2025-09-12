Ο Ζοάο Μάριο προσγειώθηκε πριν από λίγο στο «Ελ. Βενιζέλος» και πάει απευθείας για να περάσει ιατρικές εξετάσεις, ώστε να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στην ΑΕΚ.

Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Ζοάο Μάριο για λογαριασμό της ΑΕΚ. Η συμφωνία για τον 32χρονο Πορτογάλο εξτρέμ της Μπεσίκτας έκλεισε το απόγευμα της Πέμπτης (11/09) και το συντομότερο δυνατό εκείνος ξεκίνησε το ταξίδι για να έρθει στην χώρα μας και να τελειώσει και με τα τυπικά που απομένουν.

Ο Ζοάο Μάριο, που έχει συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ήρθε στην «Ένωση» ως δανεικός για έναν χρόνο, με την συμφωνία να μην συμπεριλαμβάνει οψιόν αγοράς.

Εκείνος αναμένεται να πάει άμεσα να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα πάνε καλά θα μεταβεί έπειτα στα γραφεία των «κιτρινόμαυρων» για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα κι έπειτα να ανακοινωθεί η απόκτησή του.