Φενέρμπαχτσε: «Ο Τεντέσκο στο τιμόνι της ομάδας»
Τον αντικαταστάτη του Ζοσέ Μουρίνιο φαίνεται πως βρήκε η Φενέρμπαχτσε στο πρόσωπο του Ντομένικο Τεντέσκο. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νίκολο Σικρά, ο Ιταλός τεχνικός είναι ο εκλεκτός της διοίκησης των «καναρινιών» για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.
Ο 39χρονος τεχνικός, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε για συμβόλαιο δύο ετών. Να θυμίσουμε πως από τον Φεβρουάριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2025, ο Τεντέσκο διετέλεσε και ομοσπονδιακός προπονητής του Βελγίου.
Δείτε ΕπίσηςΜουρίνιο: Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε έσπασε τη σιωπή του για την απόλυση του Πορτογάλου
Done Deal and confirmed! Domenico #Tedesco will be new #Fenerbahçe’s coach. Contract until 2027. #transfers https://t.co/NJMS3f1o7U— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 9, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.