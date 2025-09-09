Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ντομένικο Τεντέσκο αναμένεται να αναλάβει τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε, αντικαθιστώντας τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Τον αντικαταστάτη του Ζοσέ Μουρίνιο φαίνεται πως βρήκε η Φενέρμπαχτσε στο πρόσωπο του Ντομένικο Τεντέσκο. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νίκολο Σικρά, ο Ιταλός τεχνικός είναι ο εκλεκτός της διοίκησης των «καναρινιών» για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Ο 39χρονος τεχνικός, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε για συμβόλαιο δύο ετών. Να θυμίσουμε πως από τον Φεβρουάριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2025, ο Τεντέσκο διετέλεσε και ομοσπονδιακός προπονητής του Βελγίου.