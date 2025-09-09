Φενέρμπαχτσε: «Ο Τεντέσκο στο τιμόνι της ομάδας»

Φενέρμπαχτσε: «Ο Τεντέσκο στο τιμόνι της ομάδας»

Μάρθα Χωριανοπούλου
Φενέρμπαχτσε: «Ο Τεντέσκο στο τιμόνι της ομάδας»

bet365

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ντομένικο Τεντέσκο αναμένεται να αναλάβει τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε, αντικαθιστώντας τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Τον αντικαταστάτη του Ζοσέ Μουρίνιο φαίνεται πως βρήκε η Φενέρμπαχτσε στο πρόσωπο του Ντομένικο Τεντέσκο. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νίκολο Σικρά, ο Ιταλός τεχνικός είναι ο εκλεκτός της διοίκησης των «καναρινιών» για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Ο 39χρονος τεχνικός, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε για συμβόλαιο δύο ετών. Να θυμίσουμε πως από τον Φεβρουάριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2025, ο Τεντέσκο διετέλεσε και ομοσπονδιακός προπονητής του Βελγίου.

Δείτε Επίσης

Μουρίνιο: Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε έσπασε τη σιωπή του για την απόλυση του Πορτογάλου
mourinho
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPER LEAGUE ΤΟΥΡΚΙΑΣ Τελευταία Νέα