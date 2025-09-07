Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε αποκάλυψε τον λόγο που ο σύλλογος αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον Ζοσέ Μουρίνιο κουνώντας το δάχτυλο στον Πορτογάλο.

Κάτι παραπάνω από έναν χρόνο. Τόσο κράτησε η παραμονή του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε αφού ο Πορτογάλος απολύθηκε από την τουρκική ομάδα μερικές ημέρες πριν.

Ο αποκλεισμός της Φενέρμπαχτσε από την Μπενφίκα στο Champions Leaue ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το κατά τ' άλλα «φουσκωμένο» ποτήρι, με τον πρόεδρο του συλλόγου, Αλί Κοτς, να σπάει τη σιωπή του σε Μέσο της χώρας του σχετικά με την αποχώρηση του Μουρίνιο.

«Ήταν μια επώδυνη αποχώρηση... Είχαμε καλή χημεία, το να τον φέρουμε στην Φενέρμπαχτσε ήταν ήδη μια μεγάλη επιτυχία. Πάνω απ' όλα, για εμένα ήταν δύσκολο να αποχωριστώ κάποιον που θεωρούσα φίλο μου. Ξέραμε όμως ότι παίζει με έμφαση στην άμυνα, γι' αυτό στο τέλος της σεζόν συζητήσαμε την ανάγκη να παίξουμε πιο επιθετικά. Το DNA μας είναι να σκοράρουμε 99 γκολ και να συγκεντρώνουμε 99 βαθμούς!

Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε ο αποκλεισμός από την Μπενφίκα είναι απαράδεκτος. Διώξαμε τον Μουρίνιο, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό το ρόστερ μπορεί να παίξει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Το στιλ που έφερε ο Μουρίνιο ίσως λειτουργεί στην Ευρώπη, αλλά στην Τουρκία πρέπει να κυριαρχούμε επί των αντιπάλων μας», υπογράμμισε ο ισχυρός άνδρας της ομάδας.

Σύμφωνα τουρκικό Μέσο, εσωτερικοί τριγμοί επιδείνωσαν περαιτέρω τη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Λέγεται μάλιστα ότι η στάση του Μουρίνιο απέναντι στους Τούρκους ποδοσφαιριστές θεωρήθηκε «προκατειλημμένη», καθώς ο Πορτογάλους τούς άφηνε αρκετά συχνά στον πάγκο.