Ο Ζοζέ Μουρίνιο απολύθηκε από την Φενέρμπαχτσε, μία είδηση που δεν αποτελεί ακριβώς έκπληξη, όπως ούτε και το υπέρογκο ποσό της αποζημίωσης που έλαβε.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο αποτελεί εδώ και μερικές ώρες παρελθόν από την Φενέρμπαχτσε, αφού ο σύλλογος αποφάσισε να απολύσει τον Πορτογάλο τεχνικό μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στα play-offs του Champions League.

Για τον Μουρίνιο, η απόλυση δεν είναι μία... άγνωστη λέξη! Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά συνολικά επτά είναι οι απολύσεις που έχει πλέον στο «ενεργητικό» του ο Μουρίνιο, που μετά από έναν περίπου χρόνο στο τιμόνι της Φενέρμπαχτσε είδε για άλλη μία φορά στην καριέρα του την πόρτα της εξόδου.

Παρ' όλα αυτά, αν έχει έναν λόγο να χαμογελάει, αυτός δεν είναι άλλος από την αποζημίωση που έλαβε από την τουρκική ομάδα. Σύμφωνα με την «Marca», το ποσό που έβαλε στον τραπεζικό του λογαριασμό άγγιξε τα 15 εκατ. ευρώ! Έργο που έχει επαναληφθεί και στις προηγούμενες έξι απολύσεις του και πλέον το συνολικό πόσο των αποζημιώσεων που έχει λάβει έφτασε τα 115 εκατ. ευρώ.

Οι «χρυσές» αποζημιώσεις του Μουρίνιο