O «πιστός στρατιώτης» της Εθνικής Βοσνίας. Ένας φορ που αναστατώνει τις αντίπαλες άμυνες στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Έντιν Τζέκο.

Γράφει ο Γιώργος Σακελλάρης

Την Πέμπτη (26/03) η Βοσνία βρισκόταν στο… κανναβάτσο απέναντι στην Ουαλία. Το σύνολο του Κρέγκ Μπέλαμι κρατούσε στα χέρια του την πρόκριση στα playoffs του Μουντιάλ 2026 χάρη στο γκολ του Ντάνιελ Τζέιμς στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης.

Κι ενώ όλα έμοιαζαν χαμένα για τη χώρα των Βαλκανίων, ο Έντιν Τζέκο ήταν πάλι εκεί. Στο 86ο λεπτό ισοφάρισε και λύτρωσε την πατρίδα του. Λίγη ώρα αργότερα, η Βοσνία ούσα πιο ψύχραιμη στη διαδικασία των πέναλτι επικράτησε με 4-2 και προκρίθηκε στον τελικό των playoffs, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία (31/03, 21:45) για μια θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ήταν το 73ο γκολ σε 147 παιχνίδια με το εθνόσημο για τον μεγαλόσωμο φορ και το 20ο διαδοχικό έτος που βρίσκει δίχτυα έστω μία φορά με τη φανέλα της χώρας του.

Ο Τζέκο είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Παρόλο που βρίσκεται στη… δύση της καριέρας του, συνεχίζει να σκοράρει αδιάλειπτα και παραμένει στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το παιδί από το Σαράγεβο έχει αγωνιστεί σε Ιταλία, Αγγλία, Γερμανία και Τουρκία και είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα φορ της γενιάς του.

Το πρώτο δείγμα γραφής

Ο Βόσνιος επιθετικός ανήγγειλε τον εαυτό του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο την περίοδο 2005-2007 με τη φανέλα της Τέπλιτσε στο πρωτάθλημα Τσεχίας. Αφού έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην πατρίδα του και τη Ζελέζνιτσαρ, είχε φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για την επόμενη πρόκληση.

Με τη φανέλα της Τέπλιτσε είχε 16 γκολ και 3 ασίστ σε 46 παιχνίδια και το 2007 αναδείχθηκε ο καλύτερος ξένος παίκτης του πρωταθλήματος. Ήταν έκδηλο πως το μέλλον του ανήκε και πολύ σύντομα θα απασχολούσε τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Κι έτσι έγινε…

Η Bundesliga και το θαύμα της Βόλφσμπουργκ

Τη σεζόν 2007-2008 η Βόλφσπουργκ τον έκανε δικό της και τα υπόλοιπα είναι ιστορία! Στην τετραετία που έμεινε στην «Ομάδα του Λαού» ανάγκασε τους αντίπαλους τερματοφύλακες να μαζέψουν τη μπάλα από τα δίχτυα τους 85 φορές, ενώ μοίρασε 35 ασίστ σε 142 αναμετρήσεις συνολικά.

Στιγμή-ορόσημο της παρουσίας του στους «Λύκους», η κατάκτηση της «Σαλατιέρας» τη σεζόν 2008-2009, στην οποία μαζί με τον Γκραφίτε δημιούργησαν ένα τρομακτικό δίδυμο, αδύνατο να αντιμετωπιστεί από οποιαδήποτε άμυνα.

Σε ατομικό επίπεδο, αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς για την ομάδα του για τις σεζόν 20082009 και 2009-2010 και πρώτος σκόρερ του γερμανικού πρωταθλήματος (2009-2010).

Στην Premier League με τους Cityzens

Οι επιδόσεις του στη Γερμανία δε θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες από τις κορυφαίες ομάδες. Η Μάντσεστερ Σίτι που βρισκόταν στα πρώτα χρόνια των επενδύσεων των Αράβων και έπαιρνε όποιον ήθελε με σκοπό να πάρει τα σκήπτρα στο Νησί, τον έκανε δικό της.

Ο Έντιν Τζέκο έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα παιδιά της εξέδρας στη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ. Σε έξι σεζόν στην Αγγλία σημείωσε 72 γκολ σε 189 ματς και μοίρασε 28 ασίστ. Ακόμη, καθιερώθηκε ως ένας εκ των κορυφαίων φορ του πλανήτη, τελειοποιώντας πολλές πτυχές του παιχνιδιού του. Σκόραρε με αριστερό και δεξί, με κεφαλιά, από στημένα, ενώ μπορούσε να δημιουργήσει σε ικανοποιητικό βαθμό καταστάσεις για τους συμπαίκτες του.

Με τη Σίτι κατέκτησε 2 Πρωταθλήματα (2011-2012, 2013-2014), ένα Κύπελλο (2011), ένα Λιγκ Καπ (2014), ένα Σούπερ Καπ (2012-2013), ενώ αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης του συλλόγου το 2011.

Στην «Αιώνια Πόλη»

Από τα μισά της σεζόν 2015-2016 έως και το τέλος της σεζόν 2016-2017 ο Βόσνιος σέντερ φορ ακολουθούσε το δρομολόγιο Μάντσεστερ-Ρώμη και το ανάποδο. Η ομάδα της Βόρειας Αγγλίας αρχικά τον έδωσε δανεικό στη Ρόμα προτού επιστρέψει -για τελευταία φορά- στους «Πολίτες».

Στην πρωτεύουσα της Ιταλίας παρέμεινε μέχρι τον χειμώνα του 2022. Σε 260 παιχνίδια με τους «Τζιαλορόσι» βρήκε δίχτυα 119 φορές και έκανε τους συμπαίκτες του… χαρούμενους με τις ασίστ του, σε 54 περιπτώσεις.

Αξίζει να αναφερθεί πως η σεζόν 2016-2017 ήταν η χρονιά εκτόξευσης στην Ιταλία, καθώς ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Ρόμα και πρώτος σκόρερ της Serie A, με 29 γκολ!

Κάτοικος Μιλάνου

Ο «φονικός» σκόρερ από το Σαράγεβο εξαργύρωσε τη φανταστική χρονιά του στη Ρόμα με τη μεταγραφή στην Ίντερ. Οι «Νερατζούρι» έψαχναν ένα σημείο αναφοράς στην επίθεση τους και ο Έντιν Τζέκο ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος. Στο Μιλάνο έμεινε μέχρι τα μισά της σεζόν 2023-2024 έχοντας απολογισμό 31 γκολ και 15 ασίστ σε 101 αναμετρήσεις.

Με την Ίντερ πρόσθεσε στην πλούσια τροπαιοθήκη του 2 Κύπελλα και 2 Σούπερ Καπ (20212022, 2022-2023).

Στην… Πόλη με τη Φενέρ

Ο Τζέκο έγινε κάτοικος της γειτονικής Τουρκίας για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε, στα μέσα της σεζόν 2023-2024. Σε 99 αγώνες πέτυχε 46 γκολ και έδωσε 18 ασίστ. Δεν πανηγύρισε κάποιο τρόπαιο, ωστόσο οι παραγωγικές του σεζόν κεφαλαιοποιήθηκαν με την επιστροφή του στο ιταλικό πρωτάθλημα, με τη φανέλα της Φιορεντίνα.

Στους «Βιόλα»

Η επιστροφή του στη Βόρεια Ιταλία δε θύμιζε σε τίποτα τις προηγούμενες σεζόν στη Serie A. Η ομάδα της Φλωρεντίας ούσα σε αγωνιστική κρίση δε μπόρεσε να έχει ένα ανταγωνιστικό σύνολο, με αποτέλεσμα ο Έντιν Τζέκο να πετύχει μόλις 2 γκολ σε 18 αναμετρήσεις τη περασμένη σεζόν.

Η ποδοσφαιρική του αναγέννηση στην Κοιλάδα του Ρουρ

Από τον περασμένο Ιανουάριο, ο Έντιν Τζέκο επέστρεψε στα παλιά του… λημέρια, εκεί όπου μεγαλούργησε με τη φανέλα της Βόλφσπουργκ. Στη Γερμανία.

Αυτή τη φορά για τη Bundesliga 2 και τους «Βασιλικούς Μπλε» της Σάλκε. Η ιστορική ομάδα της Βεστφαλίας και ο «άσπονδος εχθρός» της Μπορούσια Ντόρτμουντ βρίσκεται κοντά στην επιστροφή της στα… σαλόνια και απ’ ότι φαίνεται ο 40χρονος «εκτελεστής» θα βάλει την υπογραφή του φαρδιά-πλατιά.

Με 6 γκολ και 3 ασίστ σε -μόλις- 8 αναμετρήσεις, είναι ο ηγέτης των «Μπλε», οι οποίοι φιγουράρουν στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Παράλληλα, η «μηχανή των γκολ» από το Σαράγεβο έχει κάνει ένα εντυπωσιακό «restart» στην καριέρα του, χωρίς να πτοείται από την ηλικία του.

Ένας «θρύλος» για τους ομοεθνείς του

Δίχως αμφιβολία, ο Έντιν Τζέκο αποτελεί τον μεγαλύτερο σταρ στην ιστορία του βοσνιακού ποδοσφαίρου και είναι το… καμάρι των συμπατριωτών του. Πάντα εκεί για να βοηθήσει τη χώρα του σε κάθε διοργάνωση, πάντα εκεί να την πάρει από το… χεράκι όταν τον χρειάζεται.

Το έργο της Βοσνίας είναι δύσκολο απέναντι στην τετράκις Πρωταθλήτρια Κόσμου Ιταλία, ωστόσο με έναν τόσο έμπειρο και ικανό σκόρερ στη σύνθεση τους τίποτα δεν είναι σίγουρο.

Αναντίρρητα, για τον κάθε «ρομαντικό» του αθλήματος, ένα Μουντιάλ στα 40 του χρόνια θα ήταν το καλύτερο φινάλε στην καριέρα του Τζέκο με την Εθνική. Ενός ανθρώπου που έχει ήδη 353 γκολ σε 789 αγώνες σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο, ενός ανθρώπου που έχει κάνει το όνομά του συνώνυμο του γκολ στην… ελίτ του αθλήματος.