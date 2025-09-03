Άγγελος Ποστέκογλου: Στη λίστα της Φενέρ για αντικαταστάτης του Μουρίνιο
Ο Ζοσέ Μουρίνιο αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε εδώ και μερικές ημέρες, με τον τουρκικό σύλλογο να βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση της διάδοχης κατάστασης.
Αρκετά είναι τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι, ωστόσο όπως φαίνεται δυο είναι εκείνα που έχουν προκριθεί και εξετάζονται σοβαρά. Όπως ανέφερε μέσω X ο έγκριτος Τούρκος δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, οι άνθρωποι της Φενέρ έχουν στην κορυφή της λίστας τους τον Άγγελο Ποστέκογλου, αλλά και τον Λουτσιάνο Σπαλέτι.
Ως γνωστόν, ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός είναι αυτό το διάστημα χωρίς δουλειά, μετά το «διαζύγιο» με την Τότεναμ, την οποία οδήγησε πάντως έως και την κατάκτηση του Europa League τον περασμένο Μάϊο. Όσον αφορά τον Ιταλό, και εκείνος είναι άνεργος, μετά την απόλυσή του από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας.
🚨 Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou ile temas kurdu ve iki teknik adamın şartlarını sordu!— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 3, 2025
