Σάλος στην Τουρκία: Παίκτες των Γαλατασαράι και Φενέρμπαχτσε συνελήφθησαν για το στοιχηματικό σκάνδαλο
Το στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία συνεχίζει να βρίσκεται στην επικαιρότητα, καθώς νέες εξελίξεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Η εμπλοκή χιλιάδων ποδοσφαιριστών και αρκετών διαιτητών, που μάλιστα έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, έχει ως αποτέλεσμα οι έρευνες να εντείνονται.
Έτσι, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ενημέρωσε επίσημα πως προέβη στη σύλληψη ορισμένων ατόμων αναφορικά με την υπόθεση. Μεταξύ αυτών, συναντάμε και τα ονόματα δυο ποδοσφαιριστών, ενός της Γαλατασαράι και ενός της Φενέρμπαχτσε.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Μετεχάν Μπαλτάτσι (Γαλατά) και Μερτ Χακάν Γιαντάς (Φενέρ). Ο πρώτος, κατηγορείται για στοιχηματισμό σε παιχνίδι που συμμετείχε, ενώ ο δεύτερος για πονταρίσματα μέσω τρίτου προσώπου.
'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi 👇 pic.twitter.com/npYXxjnFEz— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 5, 2025
