Σάλος στην Τουρκία: Παίκτες των Γαλατασαράι και Φενέρμπαχτσε συνελήφθησαν για το στοιχηματικό σκάνδαλο

Χαμός έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στο τουρκικό ποδόσφαιρο, καθώς ποδοσφαιριστές της Φενέρ και της Γαλατά συνελήφθησαν για το στοιχηματικό σκάνδαλο.

Το στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία συνεχίζει να βρίσκεται στην επικαιρότητα, καθώς νέες εξελίξεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Η εμπλοκή χιλιάδων ποδοσφαιριστών και αρκετών διαιτητών, που μάλιστα έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, έχει ως αποτέλεσμα οι έρευνες να εντείνονται.

Έτσι, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ενημέρωσε επίσημα πως προέβη στη σύλληψη ορισμένων ατόμων αναφορικά με την υπόθεση. Μεταξύ αυτών, συναντάμε και τα ονόματα δυο ποδοσφαιριστών, ενός της Γαλατασαράι και ενός της Φενέρμπαχτσε.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Μετεχάν Μπαλτάτσι (Γαλατά) και Μερτ Χακάν Γιαντάς (Φενέρ). Ο πρώτος, κατηγορείται για στοιχηματισμό σε παιχνίδι που συμμετείχε, ενώ ο δεύτερος για πονταρίσματα μέσω τρίτου προσώπου.