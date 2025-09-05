Προπονητές που όλοι θα ήθελαν στην ομάδα τους και... κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι

Ποστέκογλου, Μαντσίνι, Μουρίνιο είναι μόνο μερικά από τα μεγάλα ονόματα προπονητών που «κυκλοφορούν» ελεύθεροι στην αγορά. Οι λόγοι και τα δεδομένα για την εύρεση συλλόγων.

Πολλοί είναι οι προπονητές που είναι ελεύθεροι, χωρίς σύλλογο. Ανάμεσα τους κορυφαία ονόματα προπονητών όπως ο Ποστέκογλου με ελληνικό άρωμα, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο Ζοσέ Μουρίνιο,o Λουτσιάνο Σπαλέτι και ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Για κάποιους από αυτούς έχουν «φουντώσει» φήμες ενώ άλλοι ακόμα είναι υπό αναζήτηση.

Στην ποδοσφαιρική περίοδο που διανύουμε, η πίεση έχει γίνει αφορμή για απολύσεις αλλά και παραιτήσεις από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Οι υψηλές απαιτήσεις από τους οργανισμούς που κάνουν πρωταθλητισμό, επιφέρουν συχνά προκλήσεις στις οποίες πολλοί προπονητές δε μπορούν να ανταποκριθούν. Ο κόσμος ωστόσο απορεί, πώς είναι δυνατόν τέτοιες προσωπικότητες να μην είναι ήδη στον πάγκο κάποιας ομάδας; Πώς είναι δυνατόν να μην τους δίνεται χρόνος προσαρμογής; Είναι τελικά αγώνας δρόμου ή ένα κατοστάρι η μάχη για τον πάγκο;

Ο Άγγελος Ποστέκογλου έκανε μια «διπολική» πορεία με την Τότεναμ. Κέρδισε το Europa League, ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά από 17 χρόνια για τους Spurs, όμως την ίδια σεζόν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του Λονδίνου στην 17η θέση της Premier League. Αυτή η σεζόν, αποτυχημένη για κάποιους, πετυχημένη για κάποιους άλλους, ήταν η αιτία της απόλυσης του. O Ελληνοαυστραλός, είχε χαράξει μια πορεία με την Σέλτικ πριν μετακομίσει στο Λονδίνο, μια πορεία που απαριθμεί δύο τίτλους πρωταθλήματος, καθώς και ένα Κύπελλο Σκωτίας και δύο Κύπελλα Λιγκ Σκωτίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η Φενέρμπαχτσε τον έχει ψηλά στην λίστα της για αντικαταστάτη του Ζοσέ Μουρίνιο.

🏆 Ange Postecoglou truly delivered Spurs first trophy in 17 years—2024/25 UEFA Europa League trophy in his 2nd year as a manager.#EuropaLeagueFinal|#UELfinal pic.twitter.com/1jBONXUmsG — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) May 21, 2025

Τον Ρομπέρτο Μαντσίνι θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε... ειδικό στις κατακτήσεις Κυπέλλων σύμφωνα με τα Κύπελλα που έχει στην κατοχή του. Ο Ιταλός αποχώρησε πριν ένα έτος από την Σαουδική Αραβία, πριν από αυτό όμως ήταν ο τεχνικός της Εθνικής Ιταλίας. Κατόρθωσε μάλιστα, να κατακτήσει με τα χρώματα της, το Euro του 2020.

Ακόμα πιο πίσω στον χρόνο είχε αναλάβει ως προπονητής την Φιορεντίνα, Λάτσιο, Ίντερ (δύο φορές), Μάντσεστερ Σίτι, Γαλατάσαραϊ και Ζενίτ. Στην Premier League κατάφερε να «λάμψει» όταν με τη Σίτι κατέκτησε το 2012 ένα Πρωτάθλημα Αγγλίας και ένα FA Cup. Στην Ίντερ επίσης, κέρδισε τρεις συνεχόμενους τίτλους στην Serie A και δύο Κύπελλα Ιταλίας, ενώ το Κύπελλο Τουρκίας με την Γαλατάσαραϊ συμπλήρωσε το... παζλ για τις κατακτήσεις Κυπέλλων.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Εθνική Ιταλίας είναι ακόμα ανοιχτό, χωρίς όμως επίσημες προτάσεις.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο αν και αντιπαθής σε πολλούς, έχει μια σπουδαία προπονητική καριέρα. Απολύθηκε πρόσφατα από την Φενέρμπαχτσε όπου δε μπόρεσε να πείσει τους ανθρώπους της τουρκικής ομάδας. Τη περασμένη σεζόν δεν κέρδισε κανέναν τίτλο στην Τουρκία, ενώ την φετινή ξεκίνησε με αποκλεισμό από το Champions League.

Πόρτο, Τσέλσι, Ίντερ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Ρόμα όλες αυτές οι ομάδες υπάρχουν στο βιογραφικό του Πορτογάλου και το εμπλουτίζουν, ωστόσο ο ίδιος φαίνεται να «ψάχνει» τον άνθρωπο που ήταν τότε... Με την Πόρτο μέτρησε δυο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο Πορτογαλίας, ένα Europa League καθώς και ένα Champions League. Με την Τσέλσι πανηγύρισε δυο πρωταθλήματα, ένα FA Cup και δυο League Cup. Η επιτυχημένη πορεία συνεχίστηκε με την Ίντερ, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα Ιταλίας, ένα Super Cup και βεβαίως ένα Champions League. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε ένα πρωτάθλημα πριν μετακομίσει στην Αγγλία για να προσθέσει στην τροπαιοθήκη του ένα Europa League και ένα League Cup, με την Γιουνάιτεντ. Με τη Ρόμα πανηγύρισε το Conference League, ωστόσο με την Τότεναμ δε κατάφερε να κερδίσει κάτι.

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι ένα ακόμα όνομα που βρίσκεται σε αναζήτηση συλλόγου. Ο Ιταλός μετά την απομάκρυνση του από την Εθνική Ιταλίας, είναι ελεύθερος καθώς δεν έχει υπογράψει σε κανένα club. Ο Σπαλέτι μετράει δεκαετίες εμπειρίας σε κορυφαίους συλλόγους αλλά αυτό που έχει «χαράξει» θετικά την καριέρα του, είναι το πρωτάθλημα με την Νάπολι το 2022-23. Ήταν ο πρώτος τίτλος της Serie A για τον σύλλογο από την εποχή του Ντιέγκο Μαραντόνα.

O Σπαλέτι θεωρείται από καιρό ένας από τους πιο έξυπνους, σε τακτικά θέματα, προπονητές της Ιταλίας. Οι πρώτες του επιτυχίες ήρθαν με την Ουντινέζε και τη Ρόμα, την οποία οδήγησε στην επιτυχία χρησιμοποιώντας τον Φραντσέσκο Τότι ως τον πρώτο ψεύτικο εννιάρι στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Κέρδισε δύο συνεχόμενα Coppa Italia με τη Ρόμα και αργότερα κατέκτησε τίτλους στο εξωτερικό με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, κερδίζοντας δύο φορές το πρωτάθλημα Ρωσίας. Επίσης, ανέλαβε την Ίντερ κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου και βοήθησε να σταθεροποιηθεί η ομάδα, επιστρέφοντάς την στο Champions League στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας.

Napoli's backline since Luciano Spalletti joined is ⛔⛔⛔️



They...



-Had 25 clean sheets, no team has done better in #SerieA 🧤



-Conceded only 46 goals, less than any other team in #SerieA during the same period 🔝



𝐄𝐋𝐈𝐓𝐄 ✨ pic.twitter.com/YJoWkKRm7V February 6, 2023



O Σέρτζιο Κονσεϊσάο αντιμετώπισε δυσκολίες με την τελευταία του ομάδα την Μίλαν, ωστόσο η πορεία της Πόρτο με αυτόν... οδηγό, δε μπορεί να διαγραφεί. Η Πόρτο με τον Κονσεϊσάο, κέρδισε τρεις τίτλους πρωταθλήματος, τρεις φορές το Κύπελλο Πορτογαλίας και άλλες τρεις το Σούπερ Καπ. Με την Μίλαν όμως η ικανότητα του αυτή να συλλέγει τίτλους, δε φάνηκε. Συνέβαελε καταλυτικά στην καθοδική πορεία της Μίλαν, αποτυγχάνοντας στο πλάνο για ευρωπαϊκό εισιτήριο ενώ, το μόνο θετικό που κατάφερε με τους Ροσονέρι ήταν η κατάκτηση του Ιταλικού Σούπερ Καπ. Ομάδες που επίσης έχει προπονήσει είναι η Ναντ, Βιτόρια Γκιμαράες και Μπράγκα.

Πριν την θητεία του στην Μίλαν, φάνταζε πολύ δυνατό όνομα νέου προπονητή και ψάχνει ένα σύλλογο για να το αποδείξει. Η Φενέρμπαχτσε, έχει εκτός από Ποστέκογλου και αυτόν στην λίστα της.