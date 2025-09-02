Η απόλυση του Μουρίνιο εκτόξευσε κατά 7% τις μετοχές της Φενέρμπαχτσε στο χρηματιστήριο.

Η Φενέρ αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League και ο Ζοσέ Μουρίνιο είδε την πόρτα της εξόδου. Ο σύλλογος έχασε αρκετά εκατομμύρια από τον αποκλεισμό, αλλά κέρδισε πολλά από το... χρηματιστήριο!

Η απομάκρυνση ενός προπονητή συνήθως σηματοδοτεί ένα κρίσιμο σημείο κατά τη διάρκεια αρνητικής πορείας αποτελεσμάτων ή εσωτερικών συγκρούσεων, με συνέπεια οικονομικές απώλειες ή δυσαρέσκεια στους επενδυτές. Ωστόσο, στην περίπτωση της Φενέρμπαχτσε, η απόλυση του Ζοζέ Μουρίνιο προκάλεσε μια πρωτοφανή άνοδο στο χρηματιστήριο: οι μετοχές του συλλόγου αυξήθηκαν κατά 7% κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών.

Η ενίσχυση αυτή προσέθεσε αρκετά εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία της ομάδας. Η πρόσληψη του «Special One» οδήγησε τον σύλλογο να εκτοξεύσει τις δαπάνες του για την προσέλκυση υψηλού προφίλ παικτών. Ωστόσο, ο Πορτογάλος τεχνικός δεν κατάφερε να κατακτήσει την τουρκική Super League την προηγούμενη σεζόν, με τη Φενέρμπαχτσε να τερματίζει δεύτερη πίσω από τη Γαλατάσαραϊ και να μένει χωρίς τίτλο για 11η διαδοχική χρονιά.

Στην αρχή αυτής της σεζόν, κατά τους προκριματικούς γύρους του Champions League, ο Μουρίνιο είχε εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του προς τη διοίκηση, την οποία κατηγόρησε ότι δεν έκανε αρκετές μεταγραφές για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ομάδας. Θυμίζουμε, πως μετά την απόλυση, η Φενέρ απέκτησε τον Ακτούρκογλου από την Μπενφίκα δαπανώντας 25 εκατ. ευρώ.