Φενέρμπαχτσε: Τέλος ο Μουρίνιο
Φενέρμπαχτσε και Ζοζέ Μουρίνιο θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους, μετά την ήττα και τον αποκλεισμό των Τούρκων από την Μπενφίκα στα Play Off του Champions League.
Παρά το ότι ο Πορτογάλος κόουτς είχε εμφανιστεί αισιόδοξος για την κατάκτηση του Europa League, η διοίκηση φάνηκε να έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του και αποφάσισε να τον αποδεσμεύσει, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της.
Ο 62χρονος κόουτς ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο του 2024 και παρά το ότι ήρθε από τη Ρόμα... φορτσάτος με ένα γεμάτο βιογραφικό, δεν κατάφερε να κερδίσει τίτλους στη γειτονική μας χώρα, λόγος για τον οποίο δεχόταν έντονη κριτική τους τελευταίους μήνες. Ο ίδιος ξεκίνησε τη φετινή χρονιά με κακούς οιωνούς, γεγονός που οδήγησε στην απόλυσή του.
Σύμφωνα με τα τούρκικα ΜΜΕ, ο Ισμαΐλ Καρτάλ είναι αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος για τη διαδοχή του «Special One» στον πάγκο της Φενέρ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας μας, Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος εκτελούσε τα καθήκοντά του από τη σεζόν 2024-2025, αποχώρησε από τον σύλλογό μας. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας μέχρι σήμερα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη μελλοντική του πορεία».
