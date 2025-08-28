Μουρίνιο: «Στο Champions League θα αποκλειόμασταν, το Europa League πάμε να το πάρουμε»

Σύνθημα... κατάκτησης του Europa League έδωσε στη Φενέρμπαχτσε ο Ζοζέ Μουρίνιο.

Για ακόμη μια χρονιά, η Φενέρμπαχτσε απέτυχε να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Ηττήθηκε από την Μπενφίκα, όμως ο Ζοζέ Μουρίνιο έδειξε ιδιαίτερα... χαλαρός με αυτή την εξέλιξη και τόνισε πως το βλέμμα αυτού και της ομάδας του πέφτει πια στο Europa League.

Και μάλιστα όχι απλά στη διοργάνωση, αλλά στο... τρόπαιο, αφού τόνισε πως οι Τούρκοι μπορούν κάλλιστα να διεκδικήσουν στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA και να κατακτήσουν την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας τους, ισοφαρίζοντας την... άσπονδη συμπολίτισσα Γαλατάσαραϊ, που το έκανε με τον Φατίχ Τερίμ το 2000.

«Στο πρώτο ημίχρονο, η Μπενφίκα δεν ήταν απλώς καλύτερη, ήταν πολύ καλύτερη. Άξιζε να προκριθεί στο Champions League. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δημιουργήσαμε δύο σημαντικές ευκαιρίες, αλλά κοιτώντας το παιχνίδι συνολικά, η πιο δυνατή ομάδα νίκησε. Δεν μου αρέσει να βρίσκω δικαιολογίες για πράγματα που δεν δικαιολογούνται. Η πιο δυνατή ομάδα, με τους καλύτερους και πιο έμπειρους παίκτες, νίκησε και το άξιζε. Αν είχαμε προκριθεί στο Champions League, πιθανότατα θα παίζαμε οκτώ παιχνίδια και θα αποκλειόμασταν, στο Europa League ο στόχος είναι το τρόπαιο, πάμε να το πάρουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο.