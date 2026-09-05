Βαρύς ο πέλεκυς της UEFA για Γκεντουζί και Γκρίνγουντ μετά το χάος στο ματς με τη Λιόν
Αρκετά αυστηρές ποινές από την UEFA δέχθηκαν οι Ματέο Γκεντουζί και Μέισον Γκρίνγουντ, μετά τον χαμό που προκάλεσαν στο φινάλε του ματς της Φενέρμπαχτσε απέναντι στη Λιόν για τα προκριματικά του Champions League.
Ο 27χρονος Γάλλος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 50.000 ευρώ και ποινή αποκλεισμού τεσσάρων αγωνιστικών (με τους δύο τελευταίους να αναστέλλονται για έναν χρόνο) για τις ύβρεις που εξαπέλυσε και τη γενικότερη προκλητική συμπεριφορά του προς την εξέδρα των αντίπαλων οπαδών.
Από την πλευρά του, στον Γκρίνγουντ επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ και ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής με αναστολή.
Θυμίζουμε ότι ο αγωνιστικός χώρος στο συγκεκριμένο παιχνίδι μετατράπηκε σε ρινγκ, όταν ο Γκεντουζί πανηγύρισε έξαλλα την πρόκριση της Φενέρ μπροστά στους οπαδούς της Λιόν. Ο Γάλλος μέσος στη συνέχεια υποστήριξε πως δεχόταν προσβολές για την οικογένειά του από μια μερίδα θεατών καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, χωρίς να γίνει καμία παρέμβαση από πλευράς διαιτητή.
Τέλος, αμφότεροι οι σύλλογοι τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 50.000 ευρώ για ανάρμοστη συμπεριφορά και τα επεισόδια που ξέσπασαν μετά στις κερκίδες.
Fenerbahce’s Matteo Guendouzi and Mason Greenwood have both been sanctioned by UEFA following a mass confrontation after August’s Champions League qualifier against Lyon.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 4, 2026
Guendouzi, 27, has been fined €50,000 (£42,960; $58,060) and banned for four games, the second two of which…
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