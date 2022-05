Η Τραπεζούντα... όπως ίσως δεν την είχε ξαναδεί κανείς! Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για το πρωτάθλημα των Μπακασέτα και Σιώπη και οι εικόνες ήταν... αδιανόητα εντυπωσιακές.

Το ελληνικό δίδυμο βοήθησε την Τραμπζονσπόρ να φτάσει στην πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος έπειτα από 38 χρόνια και ήταν λογικό η ιστορική περίσταση να προκαλέσει και πανηγυρισμούς... που όμοιούς τους ίσως να μην είχε αντικρίσει ξανά η Τραπεζούντα.

Η τρέλα των οπαδών των φετινών θριαμβευτών στην Τουρκία μεταφέρθηκε στους δρόμους της πόλης, οι οποίοι γέμισαν από φώτα και ευτυχισμένους ανθρώπους, σε ένα ξέφρενο πάρτι όπου συμμετείχε αδιανόητο πλήθος.

Οι εικόνες που μεταφέρθηκαν από την Τουρκία είναι ενδεικτικές της σημασίας που αποκτά ο τίτλος της Τραμπζονσπόρ και φυσικά της λατρείας που απολαμβάνουν πλέον οι Μπακασέτας και Σιώπης μετά τον ρόλο που έπαιξαν στη φετινή πορεία της ομάδας.

Turkish side Trabzonspor won the league for the first time in 38 years and their fans and residents of Trabzon went ALL OUT last night. Incredible scenes (via @yunusemresel) pic.twitter.com/TD03167wAg