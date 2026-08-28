Η μεταγραφή στην οποία ο Νίκολιτς θα κλείσει το μάτι

Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου ερμηνεύει τα λόγια του προπονητή της ΑΕΚ ενόψει της τελικής ευθείας στο μεταγραφικό πεδίο, όσον αφορά στο Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν άφησε περιθώρια για παρεξηγήσεις, αλλά ούτε και έκλεισε πόρτες. Μιλώντας για το ενδεχόμενο μιας ακόμη μεταγραφικής κίνησης της ΑΕΚ, ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε σε μια ισορροπημένη, σχεδόν διπλωματική θέση: είναι ικανοποιημένος από το έμψυχο υλικό που έχει στη διάθεσή του, όμως δεν κλείνει τα μάτια στην αγορά.

«Όπως είπα, είμαι χαρούμενος με την ομάδα μας. Πάντα κάθε προπονητής θέλει το κάθε παραπάνω, κανείς δεν είναι τόσο τρελός να πει ότι δεν θέλει κάτι ποιοτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ικανοποίηση για το ρόστερ δεν σημαίνει και εφησυχασμό.

Κάπως τραβηγμένα, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η φράση του λειτουργεί σαν προειδοποίηση προς κάθε πλευρά που θα βιαστεί να θεωρήσει «κλειστό» το μεταγραφικό κεφάλαιο της Ένωσης.

Η αγορά παρακολουθείται, όχι όμως πιεστικά

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο των δηλώσεών του είναι η διάκριση που κάνει ανάμεσα στην «προτεραιότητα» και στην «ευκαιρία». Η ΑΕΚ, σύμφωνα με τον προπονητή της, δεν βρίσκεται σε κατάσταση αγωνίας για ενίσχυση. Αντιθέτως παρακολουθεί, χωρίς να πιέζεται από το χρονοδιάγραμμα ή το αποτέλεσμα.

«Παρακολουθούμε την αγορά, δεν είναι προτεραιότητα, αν κάτι προκύψει και είναι φυσιολογικό, που θα συνάδει με το πρότζεκτ μας», ξεκαθάρισε, θέτοντας ουσιαστικά δύο προϋποθέσεις για οποιαδήποτε κίνηση: να είναι λογική οικονομικά και ταυτόχρονα να ταιριάζει στη φιλοσοφία του έργου που χτίζεται στα Σπάτα και παρουσιάζεται στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Είναι μια τοποθέτηση που αφήνει έξω τυχόν μεταγραφές «εντυπωσιασμού». Ο Νίκολιτς δεν ζητά ένα ακόμα όνομα για να γεμίσει το ρόστερ ή να ικανοποιήσει μια απαίτηση των οπαδών, κρατά ωστόσο ανοιχτή την πόρτα για έναν ποδοσφαιριστή που θα μπει οργανικά στο σύστημα και θα αναβαθμίσει συγκεκριμένα σημεία, χωρίς να διαταράξει την ισορροπία της ομάδας.

Η πρόκριση δεν συνιστά πρόσχημα για σπατάλη

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Σέρβος τεχνικός στην πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, θέλοντας να αποσυνδέσει την οικονομική εκτόξευση που αυτή προσφέρει από ένα πιθανό «άνοιγμα του πορτοφολιού» χωρίς λόγο.

«Δεν σημαίνει ότι περάσαμε στη League Phase και θα ξοδέψουμε πολύ», τόνισε, δείχνοντας μια νηφάλια, σχεδόν λογιστική προσέγγιση στο μεταγραφικό ζήτημα. Η δήλωση αυτή λειτουργεί σαν αντίβαρο σε όσους περίμεναν μια πολύ επιθετική κίνηση στην αγορά μετά την είσοδο στους ομίλους.

Ποιος παίκτης, λοιπόν, θα τον έπειθε;

Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τις δηλώσεις του Νίκολιτς, το προφίλ του παίκτη που θα μπορούσε να τον «πείσει» για μια επιπλέον προσθήκη αρχίζει να σκιαγραφείται. Δεν πρόκειται για ένα όνομα-βιτρίνα, ούτε για μια μεταγραφή αντίδρασης σε κάποιο αποτέλεσμα. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που θα πληροί τρία κριτήρια ταυτόχρονα:

Πρώτον, να προσφέρει ποιότητα που λείπει πραγματικά από το ρόστερ. Όχι απλή αριθμητική ενίσχυση, αλλά λύση σε μια θέση που ο προπονητής θεωρεί ευάλωτη ή μονοδιάστατη.

Δεύτερον, να «συνάδει με το πρότζεκτ», δηλαδή να ταιριάζει ηλικιακά, ποδοσφαιρικά και ψυχολογικά στη φιλοσοφία που χτίζει ο Νίκολιτς, χωρίς να λειτουργεί ως ξένο σώμα στο βαλάντιο.

Τρίτον, να προκύψει ως «ευκαιρία» με τους όρους που θέτει ο ίδιος, οικονομικά λογική, χωρίς να απαιτεί υπερβολική επένδυση που θα έρχεται σε αντίθεση με τη δηλωμένη σύνεσή του.

Με άλλα λόγια, ο παίκτης που θα πείσει τον Νίκολιτς δεν θα είναι αυτός με τον πιο ηχηρό τίτλο μεταγραφής, αλλά εκείνος που η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο θα μπορούν να παρουσιάσουν ως φυσική συνέχεια του σχεδιασμού, δηλαδή μια κίνηση που δεν θα διαταράσσει, αλλά θα ολοκληρώνει.

Η ΑΕΚ, λοιπόν, δεν βιάζεται. Παρακολουθεί, αξιολογεί, και περιμένει την ευκαιρία που θα δικαιολογεί την κίνηση, όχι το αντίστροφο. Οι πιθανότητες να την κάνει, δεν είναι λίγες, αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος.