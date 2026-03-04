Συγκλονιστικός Παυλής: «Ξύπνησα και το πόδι ήταν παράλυτο, το πάταγα και έπεφτα»

Ο Μιχάλης Παυλής περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο το πως έζησε τις κρίσεις με την σκλήρηνση κατά πλάκας.

Καλεσμένος του Δημήτρη Ελευθερόπουλου και της Μαρίας Ζαφειράτου στο 3ο επεισόδιο της Μεταβίβασης powered by Novibet, ήταν ο Μιχάλης Παυλής και τα όσα είπε ήταν συγκλονιστικά. Τόσο αναφορικά με το πως κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να παίξει στην αγαπημένη του ΑΕΚ, την οποία υποστήριζε από μικρό παιδί, όσο και σχετικά με τα όσα έζησε με την διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας...

Ειδικά το κομμάτι με την περιπέτειας της υγείας του, καθηλώνουν, καθώς περιέγραψε τα πάντα... Από το πως ξύπνησε ένα πρωί και τα άκρα του δεν ανταποκρίνονταν, μέχρι την αντίδραση που είχε το πόδι του κατά την διάρκεια της προπόνησης που επιχείρησε να κάνει, χωρίς ωστόσο επιτυχία.

Όλα αυτά, σε μία κατάσταση που ο ίδιος ο Μιχάλης Παυλής χαρακτήρισε ως παραφροσύνη. Και όχι άδικα, αν αναλογιστεί κανείς πως εκείνη την περίοδο ζούσε το παιδικό του όνειρο, να φοράει την φανέλα της Ένωσης. Άλλωστε, όπως τόνισε, η ζωή του τα έδωσε πολλά σε μικρή ηλικία, αλλά του τα πήρε κιόλας πάλι σε μικρή ηλικία.

Δείτε το σημείο που περιγράφει την αρχή της περιπέτειας με την υγεία του...