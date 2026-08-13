Με περισσότερες ημέρες ξεκούρασης στα πόδια της η Λέφσκι θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, μιας και αναβλήθηκε το παιχνίδι του Σαββάτου με τη Σλάβια.

Με περισσότερες ανάσες θα υποδεχθεί την ΑΕΚ η Λέφσκι Σόφιας (18/8), καθώς εξασφάλισε την αναβολή της αναμέτρησής της με τη Σλάβια Σόφιας λόγω της συμμετοχής της στα playoffs του Champions League. Η βουλγαρική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ένωση με φόντο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι ήταν αρχικά προγραμματισμένο για το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 19:00, στο στάδιο «Αλεξάνταρ Σαλαμάνοφ». Από τη φετινή σεζόν, οι βουλγαρικοί σύλλογοι που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την αναβολή ενός αγώνα πρωταθλήματος, εφόσον έχουν φτάσει στα playoffs μίας από τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εφόσον εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στη League Phase, αποκτούν το δικαίωμα για μία ακόμη αναβολή αγώνα, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του ημερολογιακού έτους.

Θυμίζουμε, πως η ΑΕΚ δεν θα αντιμετωπίσει τη Λέφσκι στη φυσική της έδρα, στο «Γκεόργκι Ασπαρούχοφ» χωρητικότητας 17.700 θεατών όπου είχε υποδεχθεί την Καϊράτ, αλλά στο μεγαλύτερο και Εθνικό Στάδιο της Σόφιας, το οποίο είναι χωρητικότητας 43.230 θεατών.